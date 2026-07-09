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Indesit wasmachine

Welke Indesit wasmachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Indesit wasmachines en vergelijk de Indesit wasmachine met andere wasmachines.
Laatste update van de test: 9 juli 2026

Keuzehulp

  • Indesit IM 864 MY TIME EE
    IndesitIM 864 MY TIME EE
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A

    Prijs niet beschikbaar

  • Indesit BTW L60400 B
    IndesitBTW L60400 B
    6 kg|1000 toeren|Energieklasse C

    Prijs niet beschikbaar

  • Indesit BWEBE 91485 XWKN
    IndesitBWEBE 91485 XWKN
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse B

    Prijs niet beschikbaar

  • Indesit EWC 81483 W EU N
    IndesitEWC 81483 W EU N
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse D

    Prijs niet beschikbaar

  • Indesit BWENL 71483X W N
    IndesitBWENL 71483X W N
    7 kg|1400 toeren|Energieklasse D

    Prijs niet beschikbaar

  • Indesit BWENL 81484X WS N
    IndesitBWENL 81484X WS N
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse C

    Prijs niet beschikbaar

  • Indesit BWEBE 81484X WK N
    IndesitBWEBE 81484X WK N
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse C

    Prijs niet beschikbaar

  • Indesit MTWE 81483 W BE
    IndesitMTWE 81483 W BE
    8 kg|1400 toeren

    Prijs niet beschikbaar

  • Indesit MTWE 71483 WK EE
    IndesitMTWE 71483 WK EE
    7 kg|1400 toeren

    Prijs niet beschikbaar

  • Indesit BWE 81484X WKKK EU
    IndesitBWE 81484X WKKK EU
    8 kg|1400 toeren

    Prijs niet beschikbaar

  • Indesit BWE 71453X WSSS EU
    IndesitBWE 71453X WSSS EU
    7 kg|1400 toeren

    Prijs niet beschikbaar

  • Indesit EWE 81683 W EU
    IndesitEWE 81683 W EU
    8 kg|1600 toeren

    Prijs niet beschikbaar

  • Indesit BWE 71452 W NL
    IndesitBWE 71452 W NL
    7 kg|1400 toeren

    Prijs niet beschikbaar

  • Indesit BWE 81484X WSSS NL
    IndesitBWE 81484X WSSS NL
    8 kg|1400 toeren

    Prijs niet beschikbaar

  • Indesit BWE 81484X WSSS EU
    IndesitBWE 81484X WSSS EU
    8 kg|1400 toeren

    Prijs niet beschikbaar

  • Indesit BWE 81683 XWSSSEU
    IndesitBWE 81683 XWSSSEU
    8 kg|1600 toeren

    Prijs niet beschikbaar

  • Indesit BWE 71683X W EU
    IndesitBWE 71683X W EU
    7 kg|1600 toeren

    Prijs niet beschikbaar

  • Indesit BWA 71483X W EU
    IndesitBWA 71483X W EU
    7 kg|1400 toeren

    Prijs niet beschikbaar

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