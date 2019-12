Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Indesit BWE 81484X WSSS NL is geschikt voor 8 kg wasgoed. De machine heeft o.a. Push & wash, daarmee kun je met een druk op de knop een 45 minuten durend programma starten voor katoen en synthetisch was. Verder is er een auto clean programma om de wasmachine te reinigen. Met het anti-geurprogramma verwijder je nare luchtjes van synthetisch wasgoed. De machine is voorzien van het woolmark label - blue, het wolprogramma is goedgekeurd door de 'woolmark company' voor het wassen van wollen kleding die 'met de hand' kan worden gewassen. De BWE 81484X WSSS EU en NL en BWE 81484X WKKK EU zijn grotendeels gelijk aan elkaar. Op het bedieningspaneel van de EU versie staan symbolen, op de NL versie staat Nederlandse tekst. Het WKKK model heeft een zwarte deur, bij de WSSS is die grijs.