Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

7 Kilo was kan de Indesit MTWE 71483 WK EE aan en hij centrifugeert deze met 1400 toeren. Deze machine heeft het WaterBalancePlus programma dat de hoeveelheid water, energie en tijd aanpast aan de hoeveelheid was. Met het Delay-programma kan de was worden uitgesteld naar een ander moment.