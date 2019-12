Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Indesit BWE 71452 W NL is geschikt voor 7 kg wasgoed. De machine heeft een antivlekprogramma waarbij je kunt kiezen voor 3 typen vuil. Met Push & wash kun je met een druk op de knop een 45 minuten durend programma starten voor katoen en synthetisch was. De machine is voorzien van het woolmark label - blue, het wolprogramma is goedgekeurd door de 'woolmark company' voor het wassen van wollen kleding die 'met de hand' kan worden gewassen.