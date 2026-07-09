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Haier wasmachine

Welke Haier wasmachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Haier wasmachines en vergelijk de Haier wasmachine met andere wasmachines.
Laatste update van de test: 9 juli 2026

Keuzehulp

  • Haier HW110-BD14397U1
    HaierHW110-BD14397U1
    11 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Haier HW90-BD14979U1
    HaierHW90-BD14979U1
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A

    Prijs niet beschikbaar

  • Haier HW80-B14939
    HaierHW80-B14939
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
  • Haier HW70-B14636N
    HaierHW70-B14636N
    7 kg|1400 toeren|Energieklasse A

    Prijs niet beschikbaar

  • Haier HW90-B14959U1
    HaierHW90-B14959U1
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A

    Prijs niet beschikbaar

  • Haier HW80-BP16636N
    HaierHW80-BP16636N
    8 kg|1600 toeren|Energieklasse A

    Prijs niet beschikbaar

  • Haier HW80-B14636N
    HaierHW80-B14636N
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A

    Prijs niet beschikbaar

  • Haier HW70-BP1439N
    HaierHW70-BP1439N
    7 kg|1400 toeren|Energieklasse A

    Prijs niet beschikbaar

  • Haier HW90-B14979 I-Pro Series 7
    HaierHW90-B14979 I-Pro Series 7
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A

    Prijs niet beschikbaar

  • Haier HW80-BP16636 model 2020
    HaierHW80-BP16636 model 2020
    8 kg|1600 toeren

    Prijs niet beschikbaar

  • Haier HW90-B14636
    HaierHW90-B14636
    9 kg|1400 toeren

    Prijs niet beschikbaar

  • Haier HW80-B14636
    HaierHW80-B14636
    8 kg|1400 toeren

    Prijs niet beschikbaar

  • Haier HW80-BP14636
    HaierHW80-BP14636
    8 kg|1400 toeren

    Prijs niet beschikbaar

  • Haier HW70-BP14636
    HaierHW70-BP14636
    7 kg|1400 toeren

    Prijs niet beschikbaar

  • Haier HW80-BP14929A-S
    HaierHW80-BP14929A-S
    8 kg|1400 toeren|A
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Haier HW90-BP14929A-S
    HaierHW90-BP14929A-S
    9 kg|1400 toeren|A
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Haier HW80-B14959EU1
    HaierHW80-B14959EU1
    8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Haier HW90-B14939S8
    HaierHW90-B14939S8
    9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Wasmachines per merk