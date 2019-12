Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Haier HW80-BP14636 maakt deel uit vand de BP 636 series. Deze serie wasmachines is voorzien van een koolborstelloze motor en beschikbaar in een capaciteit van 7 kg (HW70-BP14636), 8 kg (HW80), 9 kg (HW90) en 10 kg (HW100). Dit model is geschikt voor 8 kg. De bovenkant van de wasmachine is afneembaar zodat u meer ruimte hebt in een krappe ruimte. Hij heeft als bijzondere programma's onder andere een sport- en wolprogramma.