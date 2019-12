Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Haier HW80-B14636 maakt deel uit van de B636 serie. Deze serie wasmachines is voorzien van een koolborstelloze motor met directe aandrijving zonder riem en beschikbaar in een capaciteit van 8 kg (HW80-B14636) en 9 kg (HW90). Dit model is geschikt voor 8 kg.