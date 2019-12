Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Indesit BWE 81683 XWSSSEU is geschikt voor 8 kg wasgoed. De machine heeft o.a. Push & wash, daarmee kun je met een druk op de knop een 45 minuten durend programma starten voor katoen en synthetisch was. Verder is er een auto clean programma om de wasmachine te reinigen. De machine is voorzien van het woolmark label - blue, het wolprogramma is goedgekeurd door de 'woolmark company' voor het wassen van wollen kleding die 'met de hand' kan worden gewassen.