Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Indesit BWA 71483X W EU is geschikt voor 7 kg wasgoed. De machine heeft o.a. het programma Push & Wash, daarbij start je met een druk op de knop een programma van 45 min. voor katoen of synthetica, op 30°C. Verder is er het programma 'vlekverwijdering' waarbij je kunt kiezen voor voedsel, werk of outdoor.