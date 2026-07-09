Bosch heeft een groot aanbod in verschillende soorten wasmachines. Vind hier uit welke wasmachine van Bosch het best bij jou past. Bekijk en vergelijk de Bosch-wasmachines en bestel het model van jouw keuze via de vergelijker.

Wat is een goede Bosch wasmachine

Bosch staat bekend als een degelijk en betrouwbaar merk. Bosch heeft veel wasmachines in het topsegment, maar ook basismodellen. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je testresultaten vergelijken. Zo kies je de juiste Bosch wasmachine voor jou.

Welke Bosch wasmachine kopen?

De beste Bosch-wasmachine vinden voor jouw situatie begint met bepalen wat je belangrijk vindt. Aan de letters zie je bij welke serie de machine hoort.

Alle modellen hebben inmiddels een invertermotor (EcoSilence Drive). Een koolborstelloze motor die stiller is en minder snel slijt.

Serie 2 – basismodellen

- Modelnamen beginnend met WAJ

- Capaciteit: 7 kg

- Centrifugetoerental van 1400

Serie 4 - middenklassers

- Modelnamen beginnend met WAN

- Veel modellen hebben Aquastop-waterbeveiliging

Aquastop-waterbeveiliging - Centrifugetoerental meestal maximaal 1400

Serie 6 – verbeterde trommel en vaak autodosering

- Modelnamen beginnend met WUU, WGG en WGH

- Vaak trommelreiniging met herinneringsfunctie

- Sommige modellen kunnen automatisch wasmiddel doseren, met de zogenaamde I-DOS-functie

- Soms op afstand via een smartphone en wifi te bedienen met HomeConnect

- Centrifugetoerental van 1400 of 1600 voor de grootste machines

Serie 8 – meest uitgebreide serie

- Modelnamen beginnend met WAV, WAX of WGB

- De meeste hebben trommelreiniging met herinneringsfunctie

- Veel modellen hebben een automatisch doseersysteem (iDOS)

- Vaak op afstand bedienbaar via HomeConnect

- Meestal de meest zuinige uitvoeringen

- Centrifugetoerental van 1400 of 1600

Waarom een Bosch wasmachine?

Wasmachines van Bosch en Siemens worden door dezelfde fabrikant gemaakt. Veel modellen van Bosch en Siemens zijn technisch gelijk aan elkaar. Alleen het uiterlijk verschilt en soms de programma’s. De modellen van Bosch zijn vaak iets goedkoper.

Welke modellen aan elkaar gelijk zijn, zie je soms aan de naam. Een aantal letters en cijfers zijn hetzelfde. De eerste 2 cijfers van Siemens vermenigvuldigd met 2, is het getal in de modelnaam van Bosch.

Beladingsherkenning

Alle Bosch wasmachines wegen het wasgoed en stellen het soort textiel vast. Daarop past de machine automatisch het programma aan. Per wasbeurt kun je kiezen voor de VarioPerfect-functie. Hiermee bespaar je tijd: voor een snelle was. Of energie: de wasbeurt duurt langer, maar verbruikt minder energie. Lang niet alle wasmachines van andere merken kunnen dit.

Bij alle Bosch wasmachines kun je een wasprogramma pauzeren en de lading tussentijds bijvullen. Handig wanneer je regelmatig net die ene sok in de trommel vergeet te doen.

Extra functies

Bosch-wasmachines hebben verschillende extra functies, waarop Bosch het patent heeft: