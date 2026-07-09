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Bosch heeft een groot aanbod in verschillende soorten wasmachines. Vind hier uit welke wasmachine van Bosch het best bij jou past. Bekijk en vergelijk de Bosch-wasmachines en bestel het model van jouw keuze via de vergelijker.
€ 1.150,-
Richtprijs
Bosch staat bekend als een degelijk en betrouwbaar merk. Bosch heeft veel wasmachines in het topsegment, maar ook basismodellen. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je testresultaten vergelijken. Zo kies je de juiste Bosch wasmachine voor jou.
De beste Bosch-wasmachine vinden voor jouw situatie begint met bepalen wat je belangrijk vindt. Aan de letters zie je bij welke serie de machine hoort.
Alle modellen hebben inmiddels een invertermotor (EcoSilence Drive). Een koolborstelloze motor die stiller is en minder snel slijt.
Wasmachines van Bosch en Siemens worden door dezelfde fabrikant gemaakt. Veel modellen van Bosch en Siemens zijn technisch gelijk aan elkaar. Alleen het uiterlijk verschilt en soms de programma’s. De modellen van Bosch zijn vaak iets goedkoper.
Welke modellen aan elkaar gelijk zijn, zie je soms aan de naam. Een aantal letters en cijfers zijn hetzelfde. De eerste 2 cijfers van Siemens vermenigvuldigd met 2, is het getal in de modelnaam van Bosch.
Alle Bosch wasmachines wegen het wasgoed en stellen het soort textiel vast. Daarop past de machine automatisch het programma aan. Per wasbeurt kun je kiezen voor de VarioPerfect-functie. Hiermee bespaar je tijd: voor een snelle was. Of energie: de wasbeurt duurt langer, maar verbruikt minder energie. Lang niet alle wasmachines van andere merken kunnen dit.
Bij alle Bosch wasmachines kun je een wasprogramma pauzeren en de lading tussentijds bijvullen. Handig wanneer je regelmatig net die ene sok in de trommel vergeet te doen.
Bosch-wasmachines hebben verschillende extra functies, waarop Bosch het patent heeft: