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Bosch wasmachines

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

Bosch heeft een groot aanbod in verschillende soorten wasmachines. Vind hier uit welke wasmachine van Bosch het best bij jou past. Bekijk en vergelijk de Bosch-wasmachines en bestel het model van jouw keuze via de vergelijker.

    Keuzehulp

    • Bosch WGJ23400NL
      BoschWGJ23400NL
      8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
    • Bosch WGJ23403FG
      BoschWGJ23403FG
      8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
    • Bosch WGJ23405NL
      BoschWGJ23405NL
      8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
    • Bosch WGJ23407NL
      BoschWGJ23407NL
      8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
    • Bosch WAN2827GNL
      BoschWAN2827GNL
      8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
    • Bosch WAN2829ZNL
      BoschWAN2829ZNL
      8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
    • Bosch WAN2827DNL
      BoschWAN2827DNL
      8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
    • Bosch WAN2827CNL
      BoschWAN2827CNL
      8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
    • Bosch WAN2827BNL
      BoschWAN2827BNL
      8 kg|1400 toeren|Energieklasse A
    • Bosch WGB244ABNL
      BoschWGB244ABNL
      9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
      Expert review
    • Bosch WGB244AMNL
      BoschWGB244AMNL
      9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
      Expert review

      € 1.150,-

      Richtprijs

    • Bosch WGB244ACNL
      BoschWGB244ACNL
      9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
      Expert review
    • Bosch WGH244A7NL
      BoschWGH244A7NL
      9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
    • Bosch WGH244A9NL
      BoschWGH244A9NL
      9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
    • Bosch WGG244FPNL
      BoschWGG244FPNL
      9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
    • Bosch WGG244FONL
      BoschWGG244FONL
      9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
    • Bosch WGG244FLNL
      BoschWGG244FLNL
      9 kg|1400 toeren|Energieklasse A
    • Bosch WGG244FNNL
      BoschWGG244FNNL
      9 kg|1400 toeren|Energieklasse A

    Wat is een goede Bosch wasmachine

    Bosch staat bekend als een degelijk en betrouwbaar merk. Bosch heeft veel wasmachines in het topsegment, maar ook basismodellen. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je testresultaten vergelijken. Zo kies je de juiste Bosch wasmachine voor jou. 

    Welke Bosch wasmachine kopen?

    De beste Bosch-wasmachine vinden voor jouw situatie begint met bepalen wat je belangrijk vindt. Aan de letters zie je bij welke serie de machine hoort. 

    Alle modellen hebben inmiddels een invertermotor (EcoSilence Drive). Een koolborstelloze motor die stiller is en minder snel slijt.

    Serie 2 – basismodellen

    • - Modelnamen beginnend met WAJ
    • - Capaciteit: 7 kg
    • - Centrifugetoerental van 1400

    Serie 4 - middenklassers

    • - Modelnamen beginnend met WAN
    • - Veel modellen hebben Aquastop-waterbeveiliging
    • - Centrifugetoerental meestal maximaal 1400

    Serie 6 – verbeterde trommel en vaak autodosering

    • - Modelnamen beginnend met WUU, WGG en WGH
    • - Vaak trommelreiniging met herinneringsfunctie
    • - Sommige modellen kunnen automatisch wasmiddel doseren, met de zogenaamde I-DOS-functie
    • - Soms op afstand via een smartphone en wifi te bedienen met HomeConnect
    • - Centrifugetoerental van 1400 of 1600 voor de grootste machines

    Serie 8 – meest uitgebreide serie

    • - Modelnamen beginnend met WAV, WAX of WGB
    • - De meeste hebben trommelreiniging met herinneringsfunctie
    • - Veel modellen hebben een automatisch doseersysteem (iDOS)
    • - Vaak op afstand bedienbaar via HomeConnect
    • - Meestal de meest zuinige uitvoeringen
    • - Centrifugetoerental van 1400 of 1600

    Waarom een Bosch wasmachine?

    Wasmachines van Bosch en Siemens worden door dezelfde fabrikant gemaakt. Veel modellen van Bosch en Siemens zijn technisch gelijk aan elkaar. Alleen het uiterlijk verschilt en soms de programma’s. De modellen van Bosch zijn vaak iets goedkoper.

    Welke modellen aan elkaar gelijk zijn, zie je soms aan de naam. Een aantal letters en cijfers zijn hetzelfde. De eerste 2 cijfers van Siemens vermenigvuldigd met 2, is het getal in de modelnaam van Bosch.

    Beladingsherkenning

    Alle Bosch wasmachines wegen het wasgoed en stellen het soort textiel vast. Daarop past de machine automatisch het programma aan. Per wasbeurt kun je kiezen voor de VarioPerfect-functie. Hiermee bespaar je tijd: voor een snelle was. Of energie: de wasbeurt duurt langer, maar verbruikt minder energie. Lang niet alle wasmachines van andere merken kunnen dit.

    Bij alle Bosch wasmachines kun je een wasprogramma pauzeren en de lading tussentijds bijvullen. Handig wanneer je regelmatig net die ene sok in de trommel vergeet te doen.

    Extra functies

    Bosch-wasmachines hebben verschillende extra functies, waarop Bosch het patent heeft:

    • - i-DOS™: doseert volledig automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel.
    • - EcoSilence Drive™: modellen met koolborstelloze motor, wat stiller en duurzamer wassen mogelijk maakt. Bosch geeft 10 jaar garantie op deze motoren.
    • - VarioPerfect™: weegt elke lading en past daarop het wasprogramma automatisch aan. Volgens Bosch verkort je hiermee de wastijd en was je zuiniger.
    • - SpeedPerfect: verkort de wastijd met 65%.
    • - ActiveWater™: stemt het watergebruik af op de hoeveelheid wasgoed en bespaart zo water.
    • - VarioTrommel: deze trommels hebben een druppelstructuur. Daardoor blijft kleding langer goed en wast de machine beter, volgens Bosch.
    • - AntiVibration™ Design: deze modellen hebben aangepaste zijwanden, waardoor ze stiller zijn volgens Bosch.
    • - AntiVlekken programma: ontdekt en verwijdert de meestvoorkomende vlekken.

    Wasmachines per merk