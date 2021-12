Miele wasmachines

Miele is al jaren een populair en goed gewaardeerd merk. Zoek je een Miele wasmachine? Vergelijk ze hier en vind de beste Miele wasmachine voor jou.

Wat is een goede Miele wasmachine?

Het belangrijkste is dat de wasmachine schoonwast. Maar misschien is voor jou spoelen ook erg belangrijk. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je testresultaten vergelijken. Wij testen wasmachines onder andere op schoonwassen, centrifugeren, lawaai en spoelen.

Door goed onderhoud van je wasmachine gaat je Miele jaren mee. Was regelmatig op een hoge temperatuur om vetluis te voorkomen en je blijft schone was houden.

Welke Miele wasmachine kopen?

Van Miele zijn er veel wasmachines met verschillende extra functies. Miele heeft wasmachines met TwinDos, CapDosing en PowerWash. Niet al deze functies zorgen voor schonere was.

De wasmachines van Miele met TwinDos kunnen vloeibaar wasmiddel en wasverzachter automatisch doseren. Zelf doseren via de wasmiddellade kan ook.

Miele TwinDos reinig je door Miele IntenseClean wasmachinereiniger te gebruiken. Deze machinereiniger verwijdert aanslag, bacteriën en zeepresten. Dit maakt het gebruik van de wasmachine natuurlijk wel duurder.

Een Miele wasmachine met CapDosing heeft een plaats in de wasmiddellade voor speciale capsules van Miele. Je kunt daar een capsule met speciaal wasmiddel, wasverzachter of andere toevoegingen in doen.

De wasmachines met PowerWash-systeem hebben een QuickPowerWash-programma en een Powershower.

Het QuickPowerWash-programma wast volgens Miele maximaal 5 kilo wasgoed in minder dan een uur goed schoon.

De PowerShower sproeit het sop vanuit de kuip bovenop het wasgoed, in plaats van de trommel van onder vol te laten lopen. 'Hierdoor wordt het wasgoed sneller bevochtigd waardoor het wasproces sneller op gang komt en het wasmiddel maximaal wordt benut', volgens Miele.

Enkele wasmachines kunnen op afstand bediend worden via wifi en de Miele@home-app.

Hoe meer extra functies, hoe duurder de machine.

Waarom een Miele wasmachine?

Mensen zijn vaak tevreden over een Miele wasmachine. We vroegen ruim 4000 consumenten hoe tevreden ze zijn over hun wasmachine. Eigenaren van een Miele zijn vaak erg te spreken over de levensduur van hun Miele wasmachine.