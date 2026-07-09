Zoek je een nieuwe AEG-wasmachine? Je koopt er eentje vanaf €650. De duurste kost meer dan €1400. Is duurder altijd beter? Bekijk en vergelijk de AEG-wasmachines voor je er een koopt.

Wat is een goede AEG-wasmachine?

Wij hebben ze uitgebreid voor je getest. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je testresultaten vergelijken. Zo kies je een AEG-wasmachine die goed scoort op eigenschappen die jij belangrijk vindt. Daarnaast zoek je uit hoe uitgebreid je de machine wilt. Wil je veel speciale functies, of een basismodel?

Welke AEG-wasmachine kopen?

Wasmachines van AEG zijn er in verschillende soorten. Van een basismodel wasmachine tot 1 met stoomfunctie of waterontharder. Bijna alle modellen hebben een inverter-motor. De grootste verschillen zitten in de extra programmamogelijkheden en functies.

De modelnamen geven een beetje informatie over de wasmachine. Het tweede cijfer in de modelnaam geeft de capaciteit aan.

Het eerste cijfer geeft de serie aan. Op dit moment bestaan de 6000-, 7000-, 8000- en 9000-serie. Ze hebben allemaal verschillende extra functies.

6000 ProSense: Basismodel

- Modelnamen beginnend met LF6 of LR6

- Een enkel model heeft AutoDose

7000 ProSteam: Met stoomfunctie

- Modelnamen beginnend met L7 of LR7

- Sommige modellen hebben UniversalDose of AutoDose

- Ze hebben volledige waterbeveiliging met AquaControl

8000 PowerCare: Duurzamer model

- Modelnamen beginnend met L8 of LR8

- Met ProSteam

- Een groot deel van de modellen heeft UniversalDose of AutoDose

- Ze hebben volledige waterbeveiliging met AquaControl

- Deze modellen zijn uitgerust met Ökomix. Dit mengt wasmiddel of wasverzachter met water voordat het de trommel in gaat. Hierdoor dringt het beter door in het wasgoed. Zo was je op lagere temperaturen ook schoon.

9000 AbsoluteCare: Met waterontharder SoftWater

- Modelnamen beginnend met L9 of LR9

- Ze hebben volledige waterbeveiliging met AquaControl

- De 9000-modellen verminderen de mineralen en ontharden het water. Dit is beter voor de kleuren van het wasgoed en je hebt minder wasmiddel nodig.

- Je doseert het wasmiddel handmatig

Toerental

Het toerental vind je niet altijd terug in de modelnaam. Een machine met 1600 toeren is krachtiger. Hierdoor komt de was droger uit de machine. Deze maken wel meer lawaai. Ook verbruiken ze meer energie bij maximaal centrifugeren.

Fucties

Het SteamRefresh programma duurt 25 minuten. Hij neutraliseert volgens AEG geurtjes en vermindert kreukels in kledingstukken. En met SteamFragrance ruikt wasgoed fris en voelt het schoon aan.

UniversalDose is een lade die ontworpen is voor PODS® capsules. Het gebruikt waterjets om de PODS® in de lade te verzachten en open te maken. Daardoor worden ze sneller geactiveerd dan in de trommel. Dit is vooral handig voor de snelle wasjes.

Wasmachines met AutoDose gebruiken sensoren om de juiste hoeveelheid wasmiddel te bepalen. Zo verbruik je nooit teveel.

Connected machines kun je op afstand in de gaten houden en besturen.

Vind de beste AEG-wasmachine voor jou

De beste AEG-wasmachine vinden voor jouw situatie begint met bepalen wat je belangrijk vindt. Let op trommelinhoud, toerental en extra functies, zoals stoom of automatische dosering. Vergelijk ook de testresultaten en kijk welke modellen goed scoren op wassen, zuinigheid en gebruiksgemak. Zo kies je een model dat past bij je huishouden en je budget.

Waarom een AEG-wasmachine kopen?

Alle wasmachines van AEG uit de 6000-, 7000-, 8000- en 9000-serie wegen wasgoed automatisch. Hier passen ze het programma op aan. De kleding wast zo niet te lang en blijft langer mooi. AEG voorkomt zo slijtage van kleding.

Het Microplastic Filter helpt bij het opvangen van vezels die vrijkomen bij het wassen van synthetische kleding en textiel. Zo komen er minder microplastics in het afvalwater en daardoor de natuur.

AEG-wasmachines zijn er met verschillende trommelcapaciteiten en functies. En met goed onderhoud zorg je voor een lange levensduur van je AEG-wasmachine.