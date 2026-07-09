Een Samsung wasmachine koop je al vanaf €500. De duurste modellen kosten ruim €1000 en kunnen automatisch wasmiddel doseren of zijn via een smartphone te bedienen.

Wat is een goede Samsung wasmachine?

Bij Samsung zijn de prijzen vaak wat lager dan die van sommige andere merken. Daarom kun je bij Samsung best een goede koop vinden. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je testresultaten en kies je gericht.

Vind de beste Samsung voor jou

De beste Samsung-wasmachine vinden voor jouw situatie begint met kijken naar je huishouden en je wasgedrag. Hoeveel was draai je per week? Heb je veel sportkleding of juist beddengoed? En wat voor functies vind je belangrijk? Samsung wasmachines hebben verschillende extra snufjes en programma's.

Schoonwassen is het belangrijkste dat een wasmachine moet doen. Heb je een gevoelige huid, dan is goed spoelen ook belangrijk. Wij testen wasmachines daarop. Ook beoordelen we centrifugeren, lawaai en en nog veel meer.

Welke Samsung wasmachine kopen?

Alle Samsung wasmachines hebben een koolborstelloze motor. Dit slijt minder snel en maakt minder lawaai. Bijna alle machines hebben EcoBubble.

Samsung Autodose-machines hebben automatische wasmiddeldosering.

Samsung AddWash is een functie waarbij je door een extra deurtje in de trommeldeur vergeten wasgoed toevoegt.

Met Super Ecowas was je op een lage temperatuur. Zo gebruikt de machine minder energie.

Super Speed wast snel schoon. Deze functie zit op modellen met QuickDrive en EcoBubble. Dit bespaart ook energie.

Bij Samsung QuickDrive zijn de wasprogramma’s korter en energiezuiniger.

Samsung Bespoke wasmachines zijn luxe modellen met een stijlvol uiterlijk en een grote trommel. Je kunt er wel 11 kilo in wassen, terwijl de machine niet groter is.

Met AI Control zorgen sensoren ervoor dat de wasmachine precies de juiste hoeveelheid water en wasmiddel berekent om je kleding en de aarde te beschermen.

Samsung modelnamen

De modelnamen lijken een wirwar van cijfers en letters. Toch lees je er een aantal dingen aan af. Bij bijvoorbeeld het type dat begint met WW80 staat de 8 voor een capaciteit van 8 kg. En WW11 voor een capaciteit van 11 kilo. Een 4 of 6 als laatste cijfer geeft aan of het maximale centrifugetoerental 1400 of 1600 is.

Wat maakt een Samsung wasmachine goed?

De prijzen van goede Samsung-wasmachines liggen vaak iets lager dan bij andere goede merken. Ook de vele opties kunnen handig zijn.

Zo maak je de trommel schoon met de functie Eco Drum Clean. Dit programma verwijdert vuil en bacteriën. Ook kun je af en toe een kookwas draaien (met of zonder wasgoed) om vetluis te verwijderen.

Zit het filter vast, dan haal je het via de voorkant los. Maak het regelmatig schoon.

In veel Samsung-machines past een hoop wasgoed. Dat is praktisch voor grote gezinnen.