Duurzaam maar niet werkzaam

We juichen alternatieven voor gangbare wasmiddelen toe, omdat gewone wasmiddelen een behoorlijke impact hebben op het milieu. Helaas biedt dit zakje met magnesiumkorrels geen goed alternatief. Met alleen water was je net zo schoon als met dit zakje. En daarbij vergrauwt je witte wasgoed bij het gebruik ervan.

Hoe werkt het?

Het is een zakje, gevuld met magnesiumkorrels. Het idee is dat wanneer het magnesium in contact komt met water, de reactie zorgt voor verlaging van de oppervlaktespanning. Hierdoor kunnen vuil en vet gemakkelijker worden afgebroken.

Je stopt het zakje bij de vuile kleren in de wastrommel. Omdat je geen wasmiddel uit het wasgoed hoeft te spoelen, zou je volgens de fabrikant water kunnen besparen door de spoelcyclus uit te zetten. Alleen het is lang niet altijd mogelijk om die uit te schakelen. Bovendien is spoelen nodig om vuil weg te spoelen. Voorspoelen kun je wel uitschakelen.

Daarna hang je het zakje op om te drogen. Je kunt het volgens de fabrikant 300 keer gebruiken. Daarbij wordt aangegeven dat je erg vieze kleding het beste met de Hexawash kunt voorweken.

De test

We hebben 2 wasbeurten met de Hexawash gewassen. We wasten wasgoed met verschillende soorten hardnekkige en verse vlekken met een volledige wascyclus op 40 graden, zonder voor te weken. Na de wasbeurt hebben we gemeten hoe goed vlekken eruit zijn gewassen. We keken ook of het wasgoed niet is vergrauwd of verkleurd.

Niet schoon en vergrauwd

De spijtige conclusie is dat je met Hexawash niet beter schoonwast dan als je alleen water zou gebruiken. De vlekken worden niet goed uit het wasgoed verwijderd. Het slechtste gewone witwasmiddel werkt alsnog een stuk beter dan deze magnesiumkorrels.

Ook zie je de witte stof na 2 wasbeurten al vergrauwen, waarbij vuil weer op het wasgoed terechtkomt. Dat komt omdat er geen witmakers in dit middel zitten, zoals bij witwasmiddelen. Is je wasgoed niet al te vies, dan zal je witte was in de praktijk minder snel vergrauwen. Kijk ook uit met kleuren die afgeven, want er zitten ook geen kleurbeschermers in.

Lage prijs per wasbeurt

De prijs is wel een stuk vriendelijker dan voor een gemiddeld gewoon wasmiddel. Als je 300 keer met het zakje wast, dan kost het €0,15 per wasbeurt. Gemiddeld kost een gewoon wasmiddel zo'n €0,31. Maar huismerken koop je vanaf €0,10. Een zakje kost €44,95.

Zo milieuvriendelijk mogelijk wassen?

Het gebruik van wasmiddel heeft een flinke impact op het milieu. Zowel de schadelijke stoffen in het wasmiddel, de verpakking ervan en microplastics uit kleding die in het rioolwater terechtkomen. Het meest duurzaam is om zo min mogelijk te wassen. Hang je kleding uit of spoel het desnoods even uit. Als je het toch in de wasmachine gooit, lees dan deze duurzame wasmiddeltips. Of bekijk hoe je in het algemeen zuinig kunt wassen.