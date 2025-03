Hoe komt het dat kleding slijt?

Wasgoed slijt als de vezels beschadigen. Grof gezegd is grondig schoonwassen het licht slijten van het wasgoed. Dus hoe agressiever de schoonmaakmethode is, hoe schoner je was wordt, maar hoe sneller het slijt.

Hoe snel het wasgoed slijt hangt grotendeels ook af van het soort textiel. Hoe fijner en gevoeliger de stof, hoe sneller het zal slijten. Ook textiel van lage kwaliteit zal sneller slijten. Dat verdient daarom een voorzichtiger behandeling.

Kleine gaatjes in je kleding

Je kent ze wel, die kleine gaatjes in je kleding. Ze ontstaan doordat het textiel op die plek al wat versleten is. Je ziet ze vaak ter hoogte van je navel. Daar wrijft de stof langs bijvoorbeeld je riem, het aanrechtblad of de tafel. Als de kleding tijdens in de wasmachine ook nog tegen iets aan schuurt, bijvoorbeeld een rits of een ander kledingstuk, dan ontstaat er een gaatje.

Deze gaatjes ontstaan sneller in stoffen van lagere kwaliteit. Vaak zijn deze gemaakt met een enkele draad. Als zo’n draadje breekt, heb je direct een gaatje. Je kunt daarom beter kleding kiezen van hogere kwaliteit met een dubbele draad. En volg onze tips hieronder om zo lang mogelijk plezier te hebben van je kleding.

Microplastics door slijtage

Alle microvezels die van het wasgoed afkomen, zorgen voor slijtage. Als het gaat om synthetisch wasgoed, dan komen er microplastics vrij. Lees meer over microplastics en kleding wassen.

12 tips om kleding mooi te houden

Gelukkig kun je een groot deel van de slijtage voorkomen door je wasgoed op een goede manier te verzorgen. Met deze tips - in deze volgorde - zorg je ervoor dat je kleding langer mooi blijft.

Help! Wasmachine maakt kleding kapot

Heb je alle tips opgevolgd en lijkt het alsof je wasmachine je wasgoed kapottrekt?

Controleer of de trommel beschadigd is. Haakjes of plekjes op de binnenruimte van de machine kunnen het wasgoed beschadigen als het erachter blijft hangen.

Kijk of het deurrubber geen beschadigingen of openingen heeft. Als wasgoed tussen het deurrubber en de rand komt, trekt het kapot doordat de trommel draait.

Check of er losse onderdelen in de wasmachine zijn gekomen. Soms kan zo’n los onderdeel tussen de trommels komen en zo schade maken.

Lees meer over reparaties van wasmachines.