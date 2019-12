In de supermarkt liggen allerlei wasmiddelen: poeders, vloeibare middelen, tabletten voor witte, bonte of fijne was. Dan zijn er ook nog wasballen, wasnoten en wasdoekjes. Welk wasmiddel gebruik je waarvoor?

Witwasmiddel : witte was en eventueel kleurechte was met moeilijke vlekken

Bontwasmiddel : gekleurde was

Fijnwasmiddel : kwetsbare synthetische stoffen, soms ook zijde en wol

Wolwasmiddel: wol of zijde

Witwasmiddelen

Witwasmiddelen worden ook wel totaalwasmiddelen genoemd.

Bij welk wasprogramma?

Je gebruikt witwasmiddel het best in combinatie met een katoenprogramma. De meeste middelen zijn geschikt voor temperaturen van 20 tot 90°C. Kijk hiervoor op de verpakking.

Een poeder met zuurstofbleekmiddel werkt het beste vanaf 60°C.

Voor welke was?

Je gebruikt ze voor witte was. Om moeilijke vlekken te verwijderen kun je kleurechte was (waarvan de kleuren niet afgeven) wassen met een witwasmiddel. Gebruik je een witwasmiddel voor gekleurde was dan vervagen de kleuren op den duur. Zeker met waspoeder.

Lichte kleuren en synthetische stoffen zijn hier minder gevoelig voor dan donkere kleuren en katoen.

Verschil met andere wasmiddelen

Zowel in poeder als in vloeibaar witwasmiddel zitten optische witmiddelen die zorgen dat wasgoed witter lijkt in daglicht. In poeders zit daarnaast ook 'zuurstofbleekmiddel'. Dit werkt goed tegen lastige kleurstofhoudende vlekken zoals koffie, thee en vruchtensap. Het voorkomt ook vergeling van wasgoed en doodt virussen en bacteriën.

Twijfel je of je een kledingstuk mag wassen met een poeder met zuurstofbleekmiddel? Kijk dan op het wasetiket. Een driehoek met diagonale strepen geeft aan dat je dit kledingstuk kunt wassen met zuurstofbleekmiddel.

Staan er geen strepen in de driehoek voor het bleken? Dan kun je deze kledingstukken ook bleken met chloor.

Staat er een kruis door de driehoek dan mag het niet gebleekt worden en moet het gewassen worden met een wasmiddel voor witte of gekleurde was zonder zuurstofbleekmiddel .

Wanneer geen witwasmiddel?

Witwasmiddelen zijn niet geschikt voor wol of zijde, omdat het bleekmiddel en de enzymen de natuurlijke vezels kunnen aantasten.

Wat is het beste witwasmiddel?

We testten onlangs 42 witwasmiddelen. Er zitten flinke verschillen in hoe goed de middelen vlekken weg krijgen. Poeders zijn hier over het algemeen beter in dan vloeibare witwasmiddelen. Lees meer over de witwasmiddelentest.

Bontwasmiddelen

Bij welk wasprogramma?

Je gebruikt een bontwasmiddel bij een katoenprogramma. Een bontwasmiddel kan gebruikt worden bij een temperatuur van 20 tot 60°C. Deze informatie kun je vinden op de verpakking.

Voor welke was?

Bontwasmiddelen zijn geschikt voor gekleurde was.

Verschil met andere wasmiddelen?

Bontwasmiddelen bevatten kleurbeschermers. Er zitten geen zuurstofbleekmiddelen en optische witmiddelen in.

Wat is het beste bontwasmiddel?

We testten onlangs 32 bontwasmiddelen. Alle wasmiddelen behouden kleuren goed, maar niet alle wasmiddelen krijgen vlekken goed weg. De huismerken zijn het goedkoopst en doen niet onder voor de A-merken.

Je kunt zowel voor poeders, vloeibare wasmiddelen als tabletten kiezen, ze ontlopen elkaar niet qua prestaties. Ben je op zoek naar een ecologisch middel of een middel zonder geur- en kleurstoffen? Deze vallen helaas tegen en hebben moeite met vlekken. Je kunt ze het beste gebruiken bij niet al te vieze was. Lees meer over de bontwasmiddelentest.

Let op! We hebben ook een - op het oog - zelfde wasmiddel in een grote verpakking vergeleken met de eerder geteste kleinere verpakking. Onze conclusie: het wasmiddel in een grote verpakking waste ongeveer een kwart minder schoon dan het wasmiddel in de kleinere verpakkingen.

Beide verpakkingen lijken sprekend op elkaar, maar het is dus niet hetzelfde wasmiddel. De predicaten Beste uit de Test en Beste Koop gelden alleen voor de kleinere verpakking.

Fijn- en wolwasmiddelen

Bij welk wasprogramma?

Veel wasmachines hebben een speciaal programma voor fijne was en wolwas. Heeft je wasmachine dat niet? Was dan op een lagere temperatuur en een lage centrifuge snelheid.

Bekijk in de productvergelijker welke programma's de wasmachine heeft.

Voor welke was?

Voor zijde, wol en delicate synthetische stoffen gebruik je een fijnwasmiddel. Je kunt fijnwasmiddelen ook gebruiken voor de handwas. Sommige fijnwasmiddelen zijn geschikt voor wol en fijne was. En andere middelen zijn alleen geschikt voor een specifiek soort fijne was, zoals wolwas.

Het verschil tussen een fijnwasmiddel en andere wasmiddelen

Een fijnwasmiddel is milder voor de was dan een wit- of bontwasmiddel. Er zit bijvoorbeeld geen bleekmiddel in. Niet alle fijnwasmiddelen zijn geschikt voor wol en zijde. Kijk daarvoor op de verpakking.

Het verschil tussen een wolwasmiddel en andere wasmiddelen

Wolwasmiddelen zijn pH-neutraal en bevatten geen enzymen. Die kunnen namelijk natuurlijke vezels zoals wol en zijde aantasten. Ze produceren meer schuim om de wrijving tussen kledingstukken te beperken.

Onderzoek van de Belgische consumentenorganisatie wees uit dat wolwasmiddelen door het ontbreken van bleekmiddelen niet minder belastend zijn voor het milieu.

Wasmiddel doseren

Hoeveel wasmiddel heb je nodig voor de hoeveelheid wasgoed in de trommel? Het kan soms lastig zijn om de juiste hoeveelheid te doseren. Houd hiervoor het doseeradvies op de verpakking van het wasmiddel aan. Lees meer over wasmiddel doseren.

Poeder of vloeibaar wasmiddel?

Waspoeder

In poeders voor de witte was zit zuurstofbleekmiddel. Voor het verwijderen van een lastige bleekvlek zoals gras of wijn, kun je het beste een poeder gebruiken. Poeders hebben als keerzijde dat ze over het algemeen minder goed uit de was spoelen, en dat is met name een probleem op donker en gekleurd wasgoed. Als dit gebeurt, kun je een extra spoelbeurt laten uitvoeren door je wasmachine.

Vloeibaar wasmiddel

Vloeibare wasmiddelen hebben als voordeel dat er niets achterblijft in het doseerlaatje en je machine dus schoner blijft. Ook lossen ze sneller op.

Tabletten wasmiddel

Je kunt ook tabletten met vloeibaar wasmiddel kopen, die doseren helemaal makkelijk. Een nadeel is dat je bij een kleine was de hoeveelheid middel niet kunt aanpassen. Je legt deze tabletten in zijn geheel in de wasmachine. Bewaar ze wel droog, want het folie lost op in water.

Als je doseergemak belangrijk vindt, dan zijn wasmachines met automatische dosering wellicht iets voor jou.

Zweetgeur uitwassen

Zweetgeur helemaal uit je kleding wassen lukt vaakt niet. Maar je ruikt het minste zweetlucht als de kleding is gewassen met geparfumeerd wasmiddel. Het parfum maskeert de nog achtergebleven nare geurtjes. Ecologische middelen zonder geurstoffen zijn hier minder geschikt voor. Lees meer in het Consumentengidsartikel 'Zweetgeur in je shirt' (pdf).

Wat zit er in wasmiddelen?

Wat er in wasmiddelen zit kun je nalezen op de site www.isditproductveilig.nl. Daar staat wat een typische samenstelling is van een wasmiddel en kun je meer lezen over de verschillende ingrediënten.

Wasballen, wasnoten en wasdoekjes

Wasballen

Wasballen zijn kunstof ballen waarin meestal een soort mineraalbolletjes zitten. Die bolletjes moeten na verloop van tijd vervangen worden. De claim is dat de bolletjes het water zachter maken waardoor vlekken makkelijker uit te wassen zijn.

Uit testen van ons en andere organisaties blijkt dat wasballen niet effectiever zijn dan water. Wil je dus niet met gewone wasmiddelen wassen, bespaar jezelf dan de prijs van de wasballen en was alleen met water.

Wasnoten

Wasnoten komen van een boom. De schil van de noot bevat saponine, een natuurlijke stof die de oppervlaktespanning van water verlaagt. Hierdoor kan water beter de stof binnendringen. Zo zou vuil beter verwijderd worden. De schillen gaan in een katoenen zak en die stop je bij het wasgoed.

Helaas is het resultaat hier ook niet beter dan alleen wassen met water. Wasnoten zijn te koop via internet en in sommige natuurwinkels.

Onderzoek van de Duitse Consumentenbond wees uit dat de vlekverwijdering van wasnoten matig is en dat de kleding al na enkele keren grauwer wordt. Je moet ook een aparte ontharder gebruiken om kalkaanslag te voorkomen. Het is niet beter afbreekbaar dan gewoon wasmiddel en je bent relatief duur uit.

Ook uit andere onderzoeken blijkt dat de noten niet veel beter wassen dan alleen water.

Wasdoekjes voor in de wasmachine

Wasdoekjes zijn voorzien van wasmiddel. Eén doekje zou genoeg zijn voor een hele was. Zo'n doekje kan ook gebruikt worden als vlekverwijderaar door ermee over de vlek te wrijven, of als toevoeging aan een gewoon wasmiddel. Het vervangt wasverzachter.

De wasdoekjes blijken echter niet extreem voordelig of heel goed te wassen.

