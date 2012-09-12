Witwasmiddelen

Zowel in poeder als in vloeibaar witwasmiddel zitten optische witmiddelen die zorgen dat wasgoed witter lijkt in daglicht.

Lastige vlekken

In de meeste poeders zit ook 'zuurstofbleekmiddel'. Dit werkt goed tegen lastige vlekken met kleurstof zoals thee, vruchtensap en gras. Het werkt ook om de was hygiënisch schoon te krijgen.

Witwasmiddelen worden ook wel totaalwasmiddelen of universele wasmiddelen genoemd.

Bontwasmiddelen

Bontwasmiddelen hebben kleurbeschermers. Er zitten geen zuurstofbleekmiddelen en optische witmiddelen in.

Fijnwasmiddelen en wolwasmiddelen

Een fijnwasmiddel is milder voor de was dan een wit- of bontwasmiddel. Er zit bijvoorbeeld geen bleekmiddel in. Niet alle fijnwasmiddelen zijn geschikt voor wol en zijde. Check dit op de verpakking.

Wolwasmiddelen zijn pH-neutraal en er zitten geen enzymen in. Enzymen kunnen natuurlijke vezels zoals wol en zijde beschadigen. De wasmiddelen maken meer schuim zodat er minder wrijving is tussen kledingstukken.

Poeder, vloeibaar wasmiddel of pods?

Waspoeder

In poeders voor de witte was zit zuurstofbleekmiddel. Je gebruikt zo'n poeder het beste bij een lastige vlek, zoals gras of wijn, of om de was hygiënisch schoon te krijgen.

Combineer je wel eens witte met gekleurde was? Dan is een poeder minder geschikt. Door het zuurstofbleekmiddel worden kleuren na verloop van tijd valer.

Een nadeel van waspoeder is dat er resten van het wasmiddel kunnen achterblijven op het wasgoed. Als dit gebeurt, kun je de wasmachine extra laten spoelen.

Vloeibaar wasmiddel

Vloeibare wasmiddelen houden de kleuren het mooist. En de kans dat er iets achterblijft in de wasmiddellade is kleiner. Met vloeibaar wasmiddel was je ook duurzamer dan met poeder, omdat er minder microvezels loslaten. Microvezels van synthetische stoffen leiden tot microplastics in het milieu. Lees meer over microplastics en wassen.

Capsules of pods

Je kunt ook capsules met vloeibaar wasmiddel kopen, ook wel tabletten of pods genoemd. Die zijn helemaal makkelijk te gebruiken. Maar bij een kleine was kun je de hoeveelheid middel niet aanpassen. Bewaar de capsules op een droge plek, want het folie eromheen lost op in water.

Als je doseergemak belangrijk vindt, dan is een wasmachine met automatische wasmiddeldosering misschien iets voor jou.

Wasballen, wasnoten en wasstrips

Er zijn allerlei alternatieve producten voor wasmiddelen. Vaak met de bewering ‘milieu- en huidvriendelijk’. Het zijn meestal vrij eenvoudige producten, met 1 of 2 ingrediënten. Ze bevatten bijvoorbeeld oppervlakte-actieve stoffen, waardoor ze vetvlekken kunnen wegwassen.

Ontbrekende ingrediënten

Een aantal ingrediënten die wel in wasmiddelen zitten ontbreken vaak. Denk aan enzymen om andere soorten vlekken te verwijderen. Maar ook waterontharders, kleurbeschermers en witmiddelen.

Een wasmiddelvervanger kan wat doen voor je was, zeker als deze niet zo vies is. Maar na een tijdje kun je zien dat de kleuren vervagen, of dat de was grauwig wordt. Je kunt ook last krijgen van kalkaanslag.

Wasverzachter

Het gebruik van wasverzachter heeft een aantal voordelen. Maar het is ook slecht voor het milieu, dus vraag jezelf af of je het echt nodig hebt.

Voordelen wasverzachter

Wasverzachter werkt verzachtend, voornamelijk op katoen.

Katoen is makkelijker te strijken

Vermindert statische elektriciteit bij synthetische stoffen.

Nadelen wasverzachter

Wasverzachter is slecht voor het milieu. De stoffen in wasverzachter zijn niet biologisch afbreekbaar en komen in ons afvalwater terecht.

Door wasverzachter neemt de stof minder water op. Het kan voor wel 30% absorptieverlies zorgen. Dat is onhandig voor bijvoorbeeld handdoeken.

Wasverzachter breekt de waterdichte coating van textiel af. Als je een waterdichte jas wilt wassen of impregneren, gebruik dan nooit wasverzachter.

Niet nodig bij droger

Wasverzachter is niet nodig als je een droger gebruikt. In de droger wordt wasgoed ook zacht. En wasverzachter kan nadelig zijn voor de werking van je droger.

Alternatieven voor wasverzachter

Je kunt was zachter maken door af en toe wat azijn, of antikalkmiddel toe te voegen aan je was. En gebruik je wasverzachter vooral voor de geur? Die verdwijnt bij 70% van de wasverzachters binnen 10 dagen. Je kunt bijvoorbeeld ook een geurzakje in je kast leggen. En wasmiddelen zelf zorgen ook al voor een prettige geur.

Wassen en het milieu

Wasmiddelen bevatten stoffen die het milieu belasten. Om het milieu zo min mogelijk te belasten kun je op het volgende letten:

Kies een wasmiddel met eco-keurmerk. Zoals het EU Ecolabel, Ecocert of van Nordic Swan. Lees meer over de verschillende keurmerken.

Gebruik niet te veel wasmiddel. Het gebruik van wasmiddel heeft een grote impact op het milieu. Ongeveer net zo groot als het energieverbruik van je wasmachine. De was wordt trouwens ook niet schoner als je meer wasmiddel gebruikt. Volg het doseeradvies op de wasmiddelverpakking. Lees meer over wasmiddel doseren.

Koop een geconcentreerd wasmiddel. Daarvan heb je minder nodig en dat scheelt verpakkingsmateriaal en milieubelasting door transport.

Was zoveel mogelijk op lage temperatuur, met een wasmiddel dat daarvoor geschikt is. Op de verpakking van het wasmiddel lees je op welke temperaturen je ermee kunt wassen.

Was met vloeibaar wasmiddel in plaats van met waspoeder. Dat zorgt voor minder microplastics in het afvoerwater. Lees meer over microplastics en wassen.

Lees meer:

Tips voor milieubewust wassen

Wasmiddel doseren

Hoeveel wasmiddel heb je nodig voor de hoeveelheid wasgoed in de trommel? Het kan soms lastig zijn om de juiste hoeveelheid af te meten. Houd hiervoor het doseeradvies op de verpakking van het wasmiddel aan. Ook kun je je wasmiddel gebruiken voor automatische wasmiddeldosering.