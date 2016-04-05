Wat is automatisch wasmiddel doseren?

Wasmachines die automatisch wasmiddel doseren hebben reservoirs met wasmiddel voor meerdere wasbeurten. De machine bepaalt zelf hoeveel wasmiddel nodig is voor de was. De hoeveelheid is aangepast voor de hoeveelheid was, het soort wasgoed en hoe vies het is. Je hoeft dus niet zelf in de weer met doseerbolletjes of dopjes voor de juiste hoeveelheid wasmiddel.

Hoe werkt automatische dosering?

De wasmachine gebruikt wasmiddel en eventueel wasverzachter uit een gevuld reservoir. De machine bepaalt ook hoeveel wasmiddel het wasprogramma nodig heeft. Dat hangt af van het gekozen programma, de hoeveelheid was en de textielsoort. En soms ook van hoe vies het wasgoed is. Als de instellingen goed staan, hoef je bij je wasbeurten hier niet meer op te letten.

Vullen met wasmiddel

De systemen hebben 2 reservoirs. Die vul je met vloeibaar wasmiddel en wasverzachter. Soms kun je in plaats van wasverzachter ook een ander wasmiddel kiezen. Dan gebruik je bijvoorbeeld bontwasmiddel en witwasmiddel. Bij Miele TwinDos kun je ook kiezen voor de wasmiddelflacons van Miele, Ultraphase.

Als je het wasmiddel handmatig wilt toevoegen, zet je eerst het autodose-systeem uit. De hoeveelheid wasmiddel bepaal je dan zelf en doseer je via de wasmiddellade, of met een wasbolletje. Je kunt niet bij elke autodose-lade ook nog zelf wasverzachter toevoegen.

Instellingen autodose

Als je het systeem instelt, geef je aan of je wasmiddel of wasverzachter gebruikt. En uit welk reservoir de machine wasmiddel moet gebruiken. Je geeft ook de dosering aan die op de verpakking van het wasmiddel staat. En je stelt de waterhardheid en eventueel de vuilgraad in. Komt de was niet schoon uit de trommel? Dan kun je de vuilgraad, waterhardheid en eventueel de dosering aanpassen.

Hoeveel wasbeurten met automatisch doseren?

Hoe vaak je kunt wassen met 1 gevuld reservoir, hangt af van verschillende zaken:

Het gekozen wasprogramma.

Hoe vol de trommel is.

Hoe vies de was is.

Ook zitten er flinke verschillen tussen de systemen. Per wasbeurt doseren ze uiteenlopende hoeveelheden wasmiddel, op basis van vergelijkbare instellingen. Ook verschilt de capaciteit van de reservoirs, van 800 ml tot 1500 ml. Meestal was je tussen de 15 en 20 volle trommels met het katoenprogramma. Maar soms zijn het maar 10 wasbeurten, en soms ruim 2 keer zo veel.

Wasmachines die automatisch doseren

Let op: alle wasmachines, dus ook de machines met autodosering hierboven, testen we standaard zónder automatisch wasmiddel te doseren. Lees hoe wij wasmachines testen.

Hoe goed werkt automatisch doseren?

We testen 7 systemen die automatisch wasmiddel doseren. Deze wassen allemaal minder schoon dan met handmatig gedoseerd standaard wasmiddel in de gewone test. Het rapportcijfer voor schoonwassen daalt gemiddeld met 1,0 ten opzichte van de testresultaten in de wasmachinevergelijker.

Dit komt doordat de systemen hier veel minder wasmiddel gebruiken dan het standaard waspoeder uit de gewone test. Het wasprogramma zelf (energieverbruik, waterverbruik, programmaduur) blijft ongeveer gelijk.

Bespaart het wasmiddel?

Of je wasmiddel bespaart, hangt af van de hoeveelheid wasmiddel die je normaal gesproken handmatig gebruikt. Let je normaal gesproken precies op de aanbevolen dosering op de verpakking van het wasmiddel? En pas je de hoeveelheid aan als de wastrommel voller of minder vol is? Dan bespaar je met autodose geen wasmiddel. Het autodose-systeem houdt zich grotendeels aan dezelfde ingestelde aanbevolen dosering.

Maar ben je minder precies met doseren, dan zul je normaal vaak meer wasmiddel gebruiken dan nodig. In dat geval bespaar je waarschijnlijk wel met de automatische wasmiddeldosering.

Bespaart het tijd, water of energie?

Fabrikanten claimen dat je met autodosering nog meer kunt besparen. Door minder wasmiddel te gebruiken, hoeft het wasgoed minder uitgespoeld te worden. Dat zou water, tijd en misschien ook energie schelen.

Toch zien wij in de testen geen opvallende besparing in tijd, water of energie vergeleken met het handmatig, zorgvuldig doseren met waspoeder. Alleen als je normaal gesproken veel te veel wasmiddel gebruikt, is een besparing van zo'n extra spoelgang voor te stellen.

Voordelen automatisch doseren

Altijd de juiste hoeveelheid wasmiddel.

Makkelijk: als de instellingen kloppen, heb je er 20 wasbeurten geen omkijken meer naar.

Geen geknoei met een wasbolletje of dopje.

Je bespaart wasmiddel als je normaal royaal bent met wasmiddel.

Een goede dosering van het wasmiddel houdt je wasgoed langer mooi.

Lees meer over de juiste hoeveelheid wasmiddel.

Nadelen automatisch doseren

Je kunt alleen vloeibaar wasmiddel gebruiken, geen waspoeder.

Je kunt maar 2 middelen automatisch doseren. Of 2 wasmiddelen (bijvoorbeeld bont en wit) of 1 wasmiddel en 1 wasverzachter.

De was wordt minder goed schoon dan met het waspoeder uit onze standaard wasmachinetest.

De dosering wordt niet heel nauwkeurig aan de hoeveelheid wasgoed aangepast.

Wil je alsnog handmatig wasmiddel doseren? Dan moet je eraan denken om de automatische dosering uit te schakelen.

Vaak alleen beschikbaar op duurdere wasmachines.

Autodose per merk: hoe goed zijn ze?