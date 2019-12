We zien bij wasmachines steeds vaker een systeem om wasmiddel automatisch te doseren. Volgens wasmachinefabrikanten kun je flink wat wasmiddel besparen.

Wat is automatische wasmiddeldosering?

Een wasmachine die zelf het wasmiddel afmeet en toevoegt. Dat klinkt best goed toch? Volgens fabrikanten passen wasmachines met zo'n automatisch doseringssysteem de hoeveelheid wasmiddel aan de hoeveelheid was aan zonder dat jij er iets voor hoeft te doen.

Sommige wasmachines passen ook de hoeveelheid wasmiddel aan aan hoe vuil de was is. Als je niet zo nauwkeurig doseert kun je zo geld besparen: je gebruikt dan niet teveel wasmiddel. Je moet er wel wat voor over hebben. De machines met zo'n systeem kosten al gauw zo'n €900.

Welke systemen zijn er?

Een automatisch doseersysteem kan maximaal 2 wasmiddelen tegelijk doseren. Meestal zijn dit 2 vloeibare wasmiddelen, of wasmiddel en wasverzachter, soms poeder.

i-Dos Siemens en Bosch

Siemens i-Dos weegt en scant de was, en doseert automatisch de wasmiddel en wasverzachter. De doseertanks zitten op dezelfde plek als de standaard doseerbak. Naast de doseertanks is er ook een doseerbak waarmee je wasmiddel handmatig toe kunt voegen.

TwinDos van Miele

Miele TwinDos is een automatisch systeem voor vloeibaar wasmiddel en wasverzachter. Je kunt hiervoor een speciaal vloeibaar wasmiddel kopen van Miele dat volgens Miele zowel gekleurde als witte was optimaal schoon wast.

Auto Optimal Wash van Samsung

Het reservoir voor het wasmiddel zit aan de voorkant van de trommel in de deuropening. Je kunt er wasmiddel en wasverzachter in doen. Je moet de hardheid van het water instellen en de hoeveelheid wasmiddel.

Een aantal automatisch doserende wasmachines van Samsung hebben geen wasmiddellade. Dan voeg je een los wasmiddel toe met behulp van een doseerbol in de trommel.

Lees meer over Samsung Auto Optimal Wash.

Ook Whirlpool heeft een wasmachine die automatisch wasmiddel doseert.

Wasmiddel besparen

Als je het doseeradvies en afmeten van wasmiddel niet zo nauw neemt, kun je met dit systeem wasmiddel besparen. Was dan zoveel mogelijk met volle trommel. Bij een kleinere was wordt de hoeveelheid wasmiddel niet altijd goed aangepast.

Met zorgvuldig doseren kun je net zoveel besparen als met een automatisch systeem.

Lees ook: