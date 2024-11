Je kunt wasmachines vinden van 10, 11 of zelfs 13 kg. Deze wasmachines zijn ongeveer even hoog en breed als standaard wasmachines. Meestal zijn ze wat dieper (zo’n 8 centimeter) om de grote trommel de ruimte te geven. Vooral Aziatische merken als Samsung en LG brengen steeds meer grote wasmachines op de markt.

Waarom zo'n grote wasmachine?

Volgens Samsung heeft zo’n echt grote wastrommel als voordeel dat je minder vaak hoeft te wassen. Je kunt meer wasgoed tegelijk wassen en dat zou zuiniger zijn en dus goed voor het milieu. Bovendien passen grote stukken wasgoed, zoals een 2-persoonsdekbed, makkelijk in de trommel. En krijg je de trommel een keertje niet helemaal vol, dan past de machine het verbruik aan.

Stop 'm vol

In onze wasmachinetest testen we het katoenprogramma met trommels die voor 80% volgestopt zijn met droog wasgoed. We wassen dus 8,8 kg aan droog wasgoed in een 11 kg wasmachine. En 6,4 kg in een machine voor 8 kilo. En dat is al behoorlijk vol. Vaak krijg je thuis niet zoveel kilo in de trommel.

Om het verbruik van een was te kunnen vergelijken, berekenen we dat per kilo. Per kilo wassen de grote machines niet echt zuiniger. Vaker wassen is dus betreft zuinigheid geen bezwaar, als je de trommel maar goed vol stopt. Hou daarbij ongeveer een vuistdikte aan ruimte boven je was aan.

Halfvol niet schoon

We hebben 10 grote apparaten ook getest met een voor 40% gevulde trommel. De kans is namelijk groot dat zo’n grote wasmachine niet vol raakt. We hebben dus ruim 4 kilo in een wasmachine voor 11 kg gestopt.

De machines passen het verbruik dan inderdaad aan. Ze hebben minder water, stroom en tijd nodig voor de kleine wasbeurt. Er is alleen één groot nadeel: de was wordt bij 8 van de geteste machines niet schoon. Er vallen dikke onvoldoendes voor de wasprestaties van deze grote machines met een halfgevulde katoenwas.

Te veel ruimte in de trommel

Om de was goed schoon te krijgen zijn een aantal dingen van belang. Je hebt voldoende water nodig op de juiste temperatuur. Daarnaast heb je tijd nodig, want het wasgoed moet lang genoeg worden gewassen. Ook heb je wasmiddel nodig. Tot slot is beweging heel belangrijk voor een schone was. De was moet goed door het water kunnen ronddraaien, maar ook tegen elkaar aan wrijven. Een té volgepropte wastrommel wast niet goed schoon, omdat de was dan niet genoeg kan bewegen. Maar wasgoed met te veel ruimte in de trommel wordt ook niet goed schoon. Het wasgoed ‘schuurt’ dan niet tegen elkaar aan.

Te weinig wrijving zou bij een kleine was in een grote trommel opgelost moeten worden. Alleen dan kan de machine goed schoonwassen. Dit kan door bijvoorbeeld de was met meer water op hogere temperatuur en voor langere tijd te wassen.

Twee van de geteste grote machines lossen dit probleem inderdaad zo op. Die wassen de halfvolle trommel wél goed schoon, maar verbruiken daarvoor in verhouding veel energie en tijd. De overige 8 hebben geen oplossing voor het gebrek aan wrijving. Dit zijn machines van Samsung en LG. Ze zijn halfvol per kilo zelfs nóg iets zuiniger en sneller dan bij de volle (80%) trommels. Dat zorgt er waarschijnlijk voor dat de was niet goed schoon is uit de trommel komt.

Dagelijks bergen was

Kortom, een grote wasmachine is alleen geschikt als je meestal zoveel was kunt opsparen dat je de trommel ook echt vol krijgt. Om hierachter te komen, kun je een doorsnee was eens wegen. Lees meer over het kiezen van het juiste vulgewicht. En dat 2-persoonsdekbed? Daar heb je echt geen mega wasmachine voor nodig.