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Professioneel getest!

De beste wasmachine voor huishoudens van 5 personen of meer

Welke grote wasmachine krijgt je was het best schoon, is handig in gebruik en energiezuinig? Door zelf alle wasmachines grondig te testen, hebben wij het voor je uitgezocht. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.

predicaten

Wij hebben wasmachines voor huishoudens met 5 personen of meer voor je getest

Laat onze test je helpen om een goede wasmachine te kiezen.

  • JuisteAankoop

    Weet dat je de juiste aankoop doet

    Wij testen elke wasmachine in een professioneel testlab. Als een wasmachine de strenge test doorstaat, dan weet je zeker dat hij goed is.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Krijgt een wasmachine een onvoldoende in onze test? Dan kun je deze beter niet kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

Voor huishoudens van 5 personen of meer testen we wasmachines van 9 tot wel 13 kilo. We kijken onder meer naar schoonwassen, spoelen, centrifugeren, energie- en waterverbruik, en programmaduur. Maar we testen ook het gebruiksgemak en hoe stil de wasmachine is.

Lees meer over hoe wij wasmachines testen.

  • Wasmachine 5 of meer personen highlight 1 - schoonwassen

    1. Schoonwassen

    Natuurlijk wil je een wasmachine die schoonwast. De helft van de wasmachines die wij testten doet dit niet goed. Koop trouwens alleen een grote wasmachine als je echt vaak zo'n grote trommel volstopt, want met een halve belading zijn ze minder zuinig en wassen ze minder schoon.

  • Wasmachines - highlight 2 - zuinig

    2. Zuinig

    Een zuinige wasmachine is goed voor het milieu en je portemonnee. Uit onze test blijkt dat het wassen met een zuinige wasmachine de helft kan schelen aan energie. Maar als een wasmachine heel weinig energie verbruikt, krijg je zelden een echt schone was.

  • Wasmachines - highlight 3 - spoelen

    3. Spoelen

    Na een wasbeurt wil je op je wasgoed geen wasmiddel terugvinden, zeker niet als je een gevoelige huid hebt. Daarom meten we ook hoe goed de machine spoelt. We meten dan hoeveel wasmiddel er in het restwater zit. Veel machines scoren niet goed op dit onderdeel omdat er steeds minder water gebruikt wordt.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen grote wasmachines op deze en nog veel meer punten? Welke masmachine je met jouw wensen het beste kunt kopen? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van wasmachines en alle andere producten die we testen.

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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

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'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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