Welke wasmachine is de beste? Wij testen wasmachines grondig en bekijken welke het best schoonmaakt, handig is in gebruik én energiezuinig is. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Laat onze test je helpen om een goede wasmachine te kiezen.
Wij testen elke wasmachine in een professioneel testlab. Als een wasmachine de strenge test doorstaat, dan weet je zeker dat hij goed is.
Krijgt een wasmachine een onvoldoende in onze test? Dan kun je deze beter niet kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
Voor huishoudens t/m 4 personen testen we wasmachines van 7 en 8 kilo op onder andere op schoonwassen, spoelen, centrifugeren, energie- en waterverbruik, en programmaduur. Maar ook op gebruiksgemak en het lawaai dat ze maken.
Lees meer over hoe wij wasmachines testen.
Een goede wasmachine wast natuurlijk schoon. Wij testen hoe goed vlekken zoals bloed, olijfolie, chocolade-ijs, wijn en thee uit de was gaan. De helft van de wasmachines doet dit onvoldoende. Als je een grote wasmachine trouwens niet helemaal vult, wast hij minder schoon. Daarom is een kleine wasmachine die je wel vol krijgt beter.
Een zuinige wasmachine is goed voor het milieu en je portemonnee. Uit onze test blijkt dat het wassen met een zuinige wasmachine de helft kan schelen aan energie. Maar als een wasmachine heel weinig energie verbruikt, krijg je zelden een echt schone was.
Na een wasbeurt wil je op je wasgoed geen wasmiddel terugvinden, zeker niet als je een gevoelige huid hebt. Daarom meten we ook hoe goed de machine spoelt. We meten dan hoeveel wasmiddel er in het restwater zit. Veel machines scoren niet goed op dit onderdeel omdat er steeds minder water gebruikt wordt.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
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