Grootte van de wasmachine

Vulgewicht: hoeveel kilo in de trommel?

Het vulgewicht is het aantal kilo wasgoed dat maximaal in de wastrommel past. Ook wel de (vul-)capaciteit. Het vulgewicht geldt voor een katoenwas. Voor fijne, synthetische was is het advies om maar de helft van het gewicht in de trommel te stoppen. Dan ontstaat er minder wrijving in het wasgoed, wat beter is voor fijnere stoffen.

Grotere wasmachines

Wasmachines worden steeds groter. Vroeger waren wastrommels voor 5 á 6 kg normaal. Nu hebben de meeste wasmachines een grote trommel met een vulgewicht van 8 of 9 kg. Zelfs wasmachines met trommels voor 10 kg of meer worden steeds meer verkocht.

Wasmachines van 5 of 6 kg worden bijna niet meer verkocht. Opvallend, omdat huishoudens alleen maar kleiner worden.

Beladingsherkenning: niet altijd nauwkeurig

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Met beladingsherkenning past de wasmachine het verbruik aan de hoeveelheid wasgoed aan. Daarmee zou het niet uit moeten maken dat een grote wasmachine niet helemaal vol zit tijdens de was. Hoewel er inderdaad zuiniger wordt gewassen met minder belading, wordt het verbruik niet heel precies aangepast. Ook wordt wasgoed minder goed schoon als de trommel niet vol is. Wasgoed heeft wrijving nodig om goed schoon te worden. Je wast dus nog steeds het beste en zuinigste schoon met een volle trommel. Lees meer over zuinig wassen.

Grote wasmachines: alleen als 'ie vol kan

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Wasmachines met een vulgewicht van 10 kg of meer blijken vaak niet goed schoon te wassen als ze slechts voor de helft gevuld zijn met wasgoed. Lees meer over onze test van 10 grote wasmachines.

Hoeveel weegt je was?

Het is dus slim om het vulgewicht van de wasmachine af te stemmen op de grootte van een gangbare hoeveelheid wasgoed. Weeg daarvoor je was eens. Sorteer het en weeg wat je normaal als 1 was in de machine stopt. Tel daar ongeveer 2 kg bij op. Je weet dan hoe groot je wasmachine moet zijn. Die 2 kg geeft nog extra ruimte om proppen te voorkomen en eventueel groter wasgoed in de trommel te stoppen.

Grootte huishouden

Schat het geschikte vulgewicht van de wasmachine aan de hand van de grootte van je huishouden.

Aantal personen Vulgewicht 1 tot 2 5 of 6 kg. Er zijn helaas nog weinig wasmachines van deze grootte te koop. Misschien is een bovenlader geschikt. En zoek anders naar een wasmachine t/m 7 kg. 3 tot 4 personen 7 of 8 kg. Geschikt voor bijvoorbeeld gezinnen met 1 of 2 kinderen. Bekijk de Beste wasmachine t/m 8 kg 5 of meer 9 of 10 kg. Geschikt voor bijvoorbeeld gezinnen met 3 kinderen of meer. Bekijk de Beste wasmachine vanaf 9 kg. 5 of meer 10+ kg. Minder geschikt voor een gewoon huishouden. Alleen geschikt voor grote gezinnen met zeer veel was, of als je vaak grote hoeveelheden wast. Bijvoorbeeld voor de sportclub. Een grote machine kan ook fijn zijn als je regelmatig dekbedden wast.

Uiteraard hangt de grootte van de wastrommel af van de hoeveelheid was. Dat is heel persoonlijk. Was je niet zo vaak of regelmatig groot wasgoed als dekbedden of gordijnen? Dan kan een grotere trommel handig zijn.

Volume van de trommel

Het maximale vulgewicht wat in de trommel past, zou logisch gelijkstaan aan de inhoud van de trommel. Toch blijkt niet elke wastrommel van bijvoorbeeld 8 kilo even ruim te zijn. Je vindt het volume van de trommel bij de specificaties per model in de wasmachinevergelijker.

Grootte van de vulopening

De diameter van de deuropening loopt uiteen van minder dan 30 cm tot bijna 40 cm. Je vindt de grootte van de vulopening per model in de wasmachinevergelijker.

Als je weinig ruimte hebt of liever niet te veel wilt bukken, dan kan een bovenlader een goede optie zijn. De vulopening en deur zitten daarbij als klep bovenop de machine.

Afmetingen: waar komt de wasmachine te staan?

Een voorladerwasmachine is altijd ongeveer 85 cm hoog en 60 cm breed. De diepte hangt af van het vulgewicht van de trommel. Meestal is een wasmachine 60 cm diep. Wasmachines met hogere capaciteit kunnen ook 70 cm diep zijn.

Houd er ook rekening mee dat de deur goed open kan. Hoe groter de deur hoe ruimer hij naar buiten zwaait.

Heb je te weinig ruimte voor een standaard wasmachine en wasdroger? Kies dan voor een bovenlader of een wasdroogcombinatie.

Lees meer tips over:

Afmetingen van wasmachines