Grootte van de wasmachine

Vulgewicht: hoeveel kilo in de trommel?

Het vulgewicht is het aantal kilo wat maximaal in de wastrommel past. Ook wel de (vul)capaciteit.

De meeste wasmachines hebben een vulgewicht van 7 à 8 kilo. Maar het loopt uiteen van 5 tot 12 of zelfs 17 kilo. In de loop der jaren werden de wasmachines steeds groter. Eerst waren wastrommels voor 5 à 6 kilo nog populair. Nu zijn die amper nog te koop.

Het vulgewicht geldt voor een katoenwas. Voor fijne, synthetische was is het advies om de trommel slechts voor de helft te vullen. Zo beschadigt het wasgoed niet.

Gewicht van een standaard was

Het beste stem je het vulgewicht van de wasmachine af op de wassen die je voornamelijk draait. Met een volle trommel was je het zuinigst én het beste schoon. Lees meer over zuinig wassen.

Je kunt hiervoor eens de was wegen. Sorteer je was en weeg wat je normaal als 1 was in de machine zou stoppen. Tel daar ongeveer 2 kilo bij op en je weet hoe groot je wasmachine moet zijn. Die 2 kilo geeft nog dat beetje ruimte om geprop te voorkomen. Het is vaak een flinke uitdaging om 8 kilo wasgoed in een trommel voor 8 kilo te krijgen.

Grootte huishouden

Grofweg kun je het vulgewicht van de wasmachine bepalen aan de hand van de grootte van het huishouden. Een indicatie:

1 à 2 personen: capaciteit van 5 of 6 kilo

3 tot 4 personen of een gezin met 1 of 2 kinderen: capaciteit van 7 kilo

5 personen of een gezin met 3 kinderen of meer: capaciteit van 8 kilo of meer

Machines van meer dan 10 kilo zijn met name geschikt voor bijvoorbeeld een sportclub

Uiteraard hangt de geschikte grootte af van de hoeveelheid was en kan daarmee heel persoonlijk zijn. Was je bijvoorbeeld regelmatig groot wasgoed als dekbedden of gordijnen, dan is een grotere trommel geschikter.

Bekijk wat de Beste wasmachine t/m 7 kilo is en wat de Beste wasmachine vanaf 8 kilo is.

Afmetingen: waar komt de wasmachine te staan?

Benodigde ruimte

Wasmachines hebben een standaard breedte van 60 cm en hoogte van zo'n 85 cm. De diepte is afhankelijk van de capaciteit van de trommel. Meestal zo'n 60 cm, maar dat kan ook wel 70 cm zijn. Dat hangt af van de grootte van de trommel. Een wasmachine met een hoger vulgewicht zal dus meer ruimte innemen.

Heb je te weinig ruimte voor een standaard wasmachine (en wasdroger), kies dan voor een bovenlader of een wasdroogcombinatie.

Draairichting deur

Kijk welke draairichting van de deur handig is in de ruimte waarin de wasmachine staat. Ook eventueel in combinatie met een wasdroger. De meeste wasmachines hebben een deur die naar links open gaat. Daarin kun je kiezen uit alle wasmachinemerken, behalve Miele. Zoek je juist een deur die naar rechts opent? Dan beperk je daarmee de keuze. Alleen Miele wasmachines hebben een deur die naar rechts open gaat.

Lees meer tips over een wasmachine plaatsen en installeren

Toerental / centrifugesnelheid

Wasmachines hebben een maximum toerental van 1200, 1400 of 1600 toeren per minuut. Dit geldt alleen voor katoenwas. Wasprogramma’s voor gevoeliger stoffen gebruiken een lager toerental. Op veel wasmachines kun je het toerental ook zelf kiezen.

Een hoger toerental betekent in theorie:

De was komt droger uit de machine. Dat scheelt energie als het daarna in de wasdroger gaat. Hang je de was buiten op, dan volstaat wellicht een lager toerental. Toch is dit niet altijd het geval. Wasmachines met 1400 toeren centrifugeren net zo goed als met 1600 toeren.

Mogelijk meer slijtage van wasgoed en/of machine. Sneller centrifugeren betekent meer wrijving.

Meer kreuk in het wasgoed. Lees tips om kreukels in het wasgoed te verminderen.

Vergelijk de centrifuge-efficiëntieklasse op het energielabel: A is het droogst, G is het minst droog.

Vergelijk wasmachines op het oordeel voor centrifugeren of het maximale toerental.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke wasmachines goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste wasmachine

Lees ook: