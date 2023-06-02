Wasmachines: goede merken

Welke merken hebben we vergeleken?

Ruim 30.000 consumenten hebben vragen beantwoord over hun eigen wasmachinemerk. Onderstaande merken zijn in Nederland verkrijgbaar en hebben voldoende resultaten om er uitspraken over te doen.

AEG Indesit Asko LG Beko Miele Bosch Samsung Candy Siemens Haier Smeg HIsense Whirlpool Hoover Zanussi Hotpoint

Zo weten we over wélk merk wasmachine gebruikers het meest tevreden zijn. Welk merk het minste mankementen vertoont en van welk merk de minste mankementen zijn gemeld.

Tot slot doen we uitspraken over de verwachte levensduur van het merk. Dat baseren we op de levensduur van de vorige wasmachine van dat merk voordat hij werd vervangen.