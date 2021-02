Wasmachines: goede merken

Test|Elk jaar testen we tientallen wasmachines. Maar hoe tevreden zijn consumenten uiteindelijk met hun wasmachine? We vroegen een panel van ruim 4000 consumenten naar hun ervaring met hun merk wasmachine. Eén merk steekt met kop en schouders boven de rest uit.

Een merk kan nog zo voordelig zijn, als men niet tevreden is over de kwaliteit, dan heeft het alsnog een lage score op prijs-kwaliteitverhouding. Bij 2 merken is men zeer te spreken over de prijs-kwaliteitverhouding.

Hoelang ging de vórige wasmachine van het merk mee voordat het kapot ging en vervangen moest worden? Wasmachines gaan best wat jaren mee, maar het merk wat het minst lang mee ging, maar liefst 6 jaar korter dan het merk met de langste levensverwachting.

Zes jaar verschil in levensduur

Welke merken hebben we vergeleken?

De ruim 4000 consumenten hebben wasmachines van maar liefst 23 merken. Van 12 merken hebben we voldoende resultaten om er gedegen uitspraken over te doen.

AEG Bauknecht Beko Bosch Electrolux Indesit LG Miele Samsung Siemens Whirlpool Zanussi

Zo weten we over wélk merk gebruikers het meest tevreden zijn. Hoe ze kijken naar de prijs-kwaliteitverhouding, de prestaties en het gebruiksgemak van het merk. Ook lees je hoe waarschijnlijk het is dat de volgende wasmachine weer van datzelfde merk zal zijn.

We weten welke merken het meeste mankementen vertonen en hoe snel die mankementen ontstaan. En tenslotte doen we uitspraken over de verwachte levensduur van het merk. Dit op basis van hoelang de vorige wasmachine van dat merk meeging voordat hij werd vervangen.