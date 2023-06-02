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Wasmachines: goede merken

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Hoe tevreden zijn consumenten uiteindelijk met hun wasmachine? We vroegen een panel van ruim 30.000 consumenten uit heel Europa naar hun ervaringen. Twee merken blinken uit. 
Petri Buijn rond 700x700

Petri Buijn   Expert wasmachinesBijgewerkt op:11 maart 2026

Wasmachines-januari2016

Wat opvalt in het merkonderzoek wasmachines

  1. 1
    Meest tevreden over één merk

    Over 1 merk zijn de gebruikers het meest tevreden. En wasmachines van dat merk gaan verreweg het langste mee. 

  2. 2
    Vijf jaar verschil in levensduur

    Tussen de merken met de langste en kortste levensverwachting zit ruim 5 jaar verschil. 

  3. 3
    Weinig problemen

    Bij één merk ontstonden de minste mankementen. Dit merk is daarom het meest betrouwbaar. 

Welke merken hebben we vergeleken?

Ruim 30.000 consumenten hebben vragen beantwoord over hun eigen wasmachinemerk. Onderstaande merken zijn in Nederland verkrijgbaar en hebben voldoende resultaten om er uitspraken over te doen.

AEG   Indesit
Asko   LG
Beko   Miele
Bosch   Samsung
Candy   Siemens
Haier   Smeg
HIsense   Whirlpool
Hoover   Zanussi
Hotpoint    

Zo weten we over wélk merk wasmachine gebruikers het meest tevreden zijn. Welk merk het minste mankementen vertoont en van welk merk de minste mankementen zijn gemeld. 

Tot slot doen we uitspraken over de verwachte levensduur van het merk. Dat baseren we op de levensduur van de vorige wasmachine van dat merk voordat hij werd vervangen.

Conclusie

Hoogste waardering

Drie wasmachinemerken oogsten de hoogste waarderingen. Over 2 daarvan zijn gebruikers verreweg het meest tevreden, maar wasmachines van het andere merk zien ze als meest betrouwbaar. Daarmee werden de minste problemen ervaren. 

Levensduur

Gemiddeld gaat een wasmachine 12 jaar mee. Maar het verschil tussen de merken is enorm. Zo zit er ruim 5 jaar tussen de verwachte levensduur van het beste en slechtste merk. Het loont dus zowel voor je portemonnee als voor het milieu om een goede keuze te maken als het om merk gaat.

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