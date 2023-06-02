Wasmachines: goede merken

Petri Buijn Expert wasmachinesBijgewerkt op:11 maart 2026
Over 1 merk zijn de gebruikers het meest tevreden. En wasmachines van dat merk gaan verreweg het langste mee.
Tussen de merken met de langste en kortste levensverwachting zit ruim 5 jaar verschil.
Bij één merk ontstonden de minste mankementen. Dit merk is daarom het meest betrouwbaar.
Ruim 30.000 consumenten hebben vragen beantwoord over hun eigen wasmachinemerk. Onderstaande merken zijn in Nederland verkrijgbaar en hebben voldoende resultaten om er uitspraken over te doen.
|AEG
|Indesit
|Asko
|LG
|Beko
|Miele
|Bosch
|Samsung
|Candy
|Siemens
|Haier
|Smeg
|HIsense
|Whirlpool
|Hoover
|Zanussi
|Hotpoint
Zo weten we over wélk merk wasmachine gebruikers het meest tevreden zijn. Welk merk het minste mankementen vertoont en van welk merk de minste mankementen zijn gemeld.
Tot slot doen we uitspraken over de verwachte levensduur van het merk. Dat baseren we op de levensduur van de vorige wasmachine van dat merk voordat hij werd vervangen.
Drie wasmachinemerken oogsten de hoogste waarderingen. Over 2 daarvan zijn gebruikers verreweg het meest tevreden, maar wasmachines van het andere merk zien ze als meest betrouwbaar. Daarmee werden de minste problemen ervaren.
Gemiddeld gaat een wasmachine 12 jaar mee. Maar het verschil tussen de merken is enorm. Zo zit er ruim 5 jaar tussen de verwachte levensduur van het beste en slechtste merk. Het loont dus zowel voor je portemonnee als voor het milieu om een goede keuze te maken als het om merk gaat.