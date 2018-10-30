Test bontwasmiddelen

Kies je voor dat gunstig geprijsde, of toch voor dat duurdere wasmiddel? Met een goedkoop wasmiddel kun je flink besparen. Het duurste wasmiddel in de test kost per wasbeurt bijna 5 keer zoveel als het goedkoopste. En voor het resultaat hoef je het niet te laten. De goedkopere wasmiddelen uit onze test krijgen de was net zo schoon als de duurdere.