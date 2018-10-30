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Beste wasmiddel voor de bonte was

Test
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Poeders, pods, vloeibare of ecologische, welke koop je het beste? We kochten 30 bontwasmiddelen en testten of ze de was schoon krijgen, of de was niet grauw wordt, of kleuren mooi blijven en of de poeders geen zichtbare resten achterlaten.
Irene Joris 2023

Irene Joris   Expert Woning & HuishoudenBijgewerkt op:14 september 2023

Let op!
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Wasmiddel groepsfoto HR

Test bontwasmiddelen

Laatste update: 14 september 2023

Wij zijn er bijna..

Wat opvalt in de test wasmiddelen voor de bonte was

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    Goedkope wasmiddelen net zo goed als dure

    Kies je voor dat gunstig geprijsde, of toch voor dat duurdere wasmiddel? Met een goedkoop wasmiddel kun je flink besparen. Het duurste wasmiddel in de test kost per wasbeurt bijna 5 keer zoveel als het goedkoopste. En voor het resultaat hoef je het niet te laten. De goedkopere wasmiddelen uit onze test krijgen de was net zo schoon als de duurdere.

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    Vloeibaar voor mooie kleuren, poeders voor vlekken

    Vloeibare middelen, capsules, poeders, welke werken het beste? Allemaal slagen ze er prima in om kleuren mooi te houden. Vloeibare middelen zijn net iets beter dan poeders. Heb je lastige vlekken, dan kies je beter een poeder.

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    Duurzaam wassen

    Wil je ecologisch verantwoord wassen, kies dan een wasmiddel met een goede milieuscore. We beoordeelden onder andere de impact van de ingrediënten van wasmiddelen op het milieu. 

Ons advies

Zeker niet alle bontwasmiddelen weten de was goed schoon te krijgen en kleuren mooi te houden.

  • De meeste wasmiddelen houden de kleuren van het wasgoed mooi. 
  • Meer dan een derde van de wasmiddelen heeft er moeite mee om vlekken te verwijderen.
  • Bij een aantal wasmiddelen wordt het wasgoed op den duur grauw.

Wat is een goed wasmiddel voor de bonte was?

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