Test bontwasmiddelen

Irene Joris Expert Woning & HuishoudenBijgewerkt op:14 september 2023
Kies je voor dat gunstig geprijsde, of toch voor dat duurdere wasmiddel? Met een goedkoop wasmiddel kun je flink besparen. Het duurste wasmiddel in de test kost per wasbeurt bijna 5 keer zoveel als het goedkoopste. En voor het resultaat hoef je het niet te laten. De goedkopere wasmiddelen uit onze test krijgen de was net zo schoon als de duurdere.
Vloeibare middelen, capsules, poeders, welke werken het beste? Allemaal slagen ze er prima in om kleuren mooi te houden. Vloeibare middelen zijn net iets beter dan poeders. Heb je lastige vlekken, dan kies je beter een poeder.
Wil je ecologisch verantwoord wassen, kies dan een wasmiddel met een goede milieuscore. We beoordeelden onder andere de impact van de ingrediënten van wasmiddelen op het milieu.
Zeker niet alle bontwasmiddelen weten de was goed schoon te krijgen en kleuren mooi te houden.
Wat is een goed wasmiddel voor de bonte was?