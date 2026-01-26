Je recht op een deugdelijk product

Voordat je gaat repareren of vervangen, is het belangrijk om eerst een aantal stappen te doorlopen. Om te onderzoeken waar je mogelijk recht op hebt.

Je product (laten) repareren

Heb je geen recht op garantie meer, dan kun je voor reparatie kiezen. Afhankelijk van het probleem kies je dan voor zelf repareren of laten repareren.

Meldpunt eerlijk

Je product wegdoen

Behoort reparatie niet (meer) tot de mogelijkheden? Of wil je je apparaat sowieso wegdoen? Dank hem dan op de juiste manier af.

