Irene la Faille Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:26 januari 2026
Voordat je gaat repareren of vervangen, is het belangrijk om eerst een aantal stappen te doorlopen. Om te onderzoeken waar je mogelijk recht op hebt.
Heb je geen recht op garantie meer, dan kun je voor reparatie kiezen. Afhankelijk van het probleem kies je dan voor zelf repareren of laten repareren.
Behoort reparatie niet (meer) tot de mogelijkheden? Of wil je je apparaat sowieso wegdoen? Dank hem dan op de juiste manier af.
