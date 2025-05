Repareren of weggooien?

Producenten en verkopers, wees voorbereid!

De nieuwe Europese regels maken repareren aantrekkelijker voor consumenten. Vanaf juli 2026 moeten fabrikanten namelijk ook producten repareren als de garantie is verlopen. Dat geldt alleen als de consument dat wil en reparatie mogelijk is. Ze mogen daar geen hoge prijzen voor vragen. Die rechten bestaan nu ook al, maar ze worden straks beter beschermd in de wet. Zo kan de overheid fabrikanten beter controleren.

Gaat een product kapot binnen de wettelijke garantie en kiest de consument voor reparatie in plaats van vervanging? Dan wordt de garantie 1 keer met 12 maanden verlengd.

Ook wordt het makkelijker om een goede reparateur te vinden. Er komt een Europees reparatieformulier én een online platform. Zo kunnen consumenten reparateurs makkelijker vinden en vergelijken.

Veel apparaten gaan stuk

In Nederlandse huishoudens gaan elk jaar miljoenen apparaten stuk. Dan moet je kiezen: laat je het repareren of koop je iets nieuws? We vroegen in 2023 14.000 panelleden naar hun ervaringen met 7 witgoedapparaten. Wasdrogers deden het relatief goed: 6% van de gebruikers had daarmee problemen. Steelstofzuigers deden het minst goed: 15% had daar problemen mee.

Repareren is beter voor milieu én portemonnee

In Nederland gooien we elk jaar zo'n 370 miljoen kilo elektronisch afval weg. Dat is 21 kilo per persoon. Als apparaten langer meegaan, hoeft er minder weggegooid én minder gemaakt te worden. En dat is beter voor het milieu. Gelukkig denken veel mensen daar hetzelfde over. Ruim 80% van de panelleden kiest voor reparatie als eerste stap.

Zelf repareren of laten doen

Veel panelleden steken zelf de handen uit de mouwen. 86% vindt dat fabrikanten eenvoudige reparaties mogelijk moeten maken. Problemen met bijvoorbeeld de motor of software laten mensen liever oplossen door een monteur.

Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. In 63% van de gevallen valt de reparatie niet onder garantie. Een gemiddelde reparatie kost €110.

Sommige panelleden vertellen dat hun probleem alleen is opgelost door zelf vol te houden. Eén panellid zocht zelf een vervangende afvoerslang. Die kreeg hij pas na veel discussie geleverd. De winkelier deed het uiteindelijk, maar de fabrikant hielp nauwelijks.

Onduidelijkheid over kosten

Er is vaak gedoe over wie de kosten moet betalen. Valt het nog onder garantie of niet? Ligt het aan het apparaat of aan de gebruiker? Problemen bij jonge machines worden vaak zonder problemen onder garantie gerepareerd. Toch moest ook iemand met een wasmachine van minder dan een jaar oud zelf betalen.

Ook vaste onderzoekskosten en verplichte voorrijkosten zorgen voor irritatie. En kleine apparaten, zoals stofzuigers, moet je zelf opsturen. Eén panellid vond dat niet klantvriendelijk: 'Het duurde lang en ik moest de stofzuiger zelf opsturen. Uiteindelijk hoefde ik gelukkig alleen het kapotte onderdeel op te sturen.'

Soms kiezen mensen ervoor om niets te doen. Bijvoorbeeld als het apparaat nog werkt of als reparatie te duur is.

Nieuw: de reparatiescore

De Europese Ecodesign-wetgeving zorgt ervoor dat apparaten duurzamer worden. Eerst ging dat vooral over energiegebruik. Vanaf juni 2025 komt daar iets bij: een 'reparatiescore' op het energielabel. Smartphones en tablets zijn als eerste aan de beurt. Andere apparaten volgen later.

De score laat zien hoe makkelijk een product te repareren is. Kun je het makkelijk uit elkaar halen? Zijn onderdelen beschikbaar? Heb je speciaal gereedschap nodig? Ook wordt gekeken of software-updates lang genoeg beschikbaar zijn. Ook of fabrikanten duidelijke informatie geven over reparatie.