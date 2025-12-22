Budgetboodschappen zijn producten die supermarkten als het goedkoopste alternatief voor A-merken presenteren. Van de 118 onderzochte budgetproducten zijn er 81 goedkoper dan het jaar ervoor. De prijs van veel A-merken blijft stijgen. Van de 91 onderzochte A-merkproducten stijgen er 73 in prijs. Vooral chocolade, koffie en rundergehakt zijn duurder dan een jaar geleden. Een pak chocoladevlokken melk (300g) steeg gemiddeld 45% in prijs, een pak filterkoffie rood (500g) 42%, en een kilo rundergehakt 33%.

Koffie, chocolade en rundergehakt

Dat de prijzen van chocolade, koffie en rundergehakt stijgen, heeft verschillende redenen. De oogsten in belangrijke koffielanden zoals Brazilië en Vietnam zijn slecht door ongunstige weersomstandigheden. West-Afrika, de belangrijkste regio voor cacaoproductie, kampt met slecht weer en boomziektes. De prijzen van rundergehakt lopen op door droogte, duurdere veevervoerkosten en kleinere veestapels.

2 supermarkten de goedkoopste voor budgetboodschappen

Budgetboodschappen zijn bij Dirk en Nettorama het goedkoopst, 8% goedkoper dan gemiddeld. Aldi en Lidl volgen op de voet, daar zijn budgetboodschappen 7% goedkoper dan gemiddeld. De duurste supermarkt voor budgetboodschappen is Poiesz. Hier zijn budgetboodschappen 32% duurder dan gemiddeld.

Prijsverschillen per product

De prijsverschillen tussen supermarkten zijn bij veel producten erg klein. Voor onder andere verse melk, rijst en pasta maakt het voor consumenten vaak niet uit naar welke supermarkt ze gaan. Maar bij koffie, thee, frisdrank en huishoudelijke artikelen zijn er wel grote prijsverschillen. Voor dit soort producten kan het lonen om van tevoren uit te zoeken welke supermarkt het goedkoopst is.