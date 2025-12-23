Dirk en Nettorama het goedkoopst

Ook dit jaar hebben we de prijzen van budgetboodschappen onderzocht bij de 13 grootste supermarktketens van Nederland. We bezochten filialen en websites met een lijst van 118 dagelijkse producten, zoals koffie, melk, rijst, pasta en broodbeleg. Het gaat om producten die supermarkten zelf presenteren als het goedkoopste alternatief voor A-merken. Meestal zijn dit huismerken, maar het kunnen ook aparte budgetmerken zijn.

Uit ons onderzoek blijkt dat Dirk en Nettorama gemiddeld de goedkoopste supermarkten zijn voor budgetboodschappen. Aldi en Lidl volgen op een gedeelde derde plaats. Vorig jaar was Aldi nog samen met Dirk de goedkoopste. Aldi zegt dat dat op basis van een oud, ander onderzoek nog steeds zo is. Maar onze nieuwe meting laat iets anders zien. Albert Heijn is 2% duurder dan het gemiddelde. Poiesz is opnieuw de duurste supermarkt voor budgetboodschappen.

Supermarkt Prijsniveau budgetmerken Dirk 8% goedkoper Nettorama 8% goedkoper Aldi 7% goedkoper Lidl 7% goedkoper Vomar 6% goedkoper Deka 5% goedkoper Hoogvliet 5% goedkoper Jumbo 2% goedkoper Plus 1% goedkoper Picnic 0% goedkoper Albert Heijn 2% duurder Spar 17% duurder Poiesz 32% duurder

De peildatum is 20 november 2025. Aanbiedingen en eventuele kwaliteitsverschillen zijn niet onderzocht.

Kleine verschillen, grote uitschieters

Bij veel producten zijn de prijsverschillen tussen supermarkten klein. Voor onder andere verse melk, rijst en pasta maakt het weinig uit waar je winkelt. Maar bij andere productgroepen zien we juist duidelijke verschillen. Dat geldt vooral voor koffie, thee, frisdrank en drogist- en huishoudelijke artikelen.

Zo kost een fles badkamerreiniger bij Nettorama €1,19, terwijl een vergelijkbare fles bij Aldi en Lidl €2,19 kost. En 1 kilo espressobonen kost bij de meeste supermarkten €9,99, maar bij Albert Heijn en Plus €12,99. Voor dit soort producten kan het dus lonen om naar een andere supermarkt te gaan.

Budgetboodschappen goedkoper

Vergeleken met vorig jaar zijn budgetboodschappen per product gemiddeld 5% goedkoper geworden. Het grootste deel van de artikelen op onze lijst daalde in prijs, waaronder vissticks, shampoo en afwasmiddel. Een kleiner deel, waaronder vooral koffie en chocolade, werd duurder.

Dit zijn de grootste dalers en stijgers op onze boodschappenlijst:

In prijs gedaald Goedkoper Vissticks 450 gr -44% Shampoo Iedere Dag 500 ml -41% Afwasmiddel Geconcentreerd 500 ml -41% Allesreingerdoekjes Citroen 80 st -37% Cola Regular 1500 ml -35% Allesreiniger 1250 ml -33% Macaroni 1000 gr -30% Ketchup 500 ml -28% Appelmoes 710 gr -28% Vaastwastabletten All-in-one -26% In prijs gestegen Duurder Chocoladevlokken Melk 300 gr +45% Filterkoffie Rood 500 gr +42% Koffiebonen Rood 1000 gr +34% Rundergehakt 1000 gr +33% Koffiebonen Espresso 1000 gr +23% Chocoladehagelslag Melk 600 gr +23% Slasaus Naturel 500 ml +23% Scharreleieren M/L 12 st +22% Sinaasappelsap uit sapconcentraat 100% +18% Kipfilet 1 ster +10%

A-merken duurder

Bij A-merken zien we het tegenovergestelde beeld. Daar steeg juist het grootste deel in prijs. Gemiddeld gingen A-merken 4% omhoog. De budgetboodschappen op onze lijst zijn gemiddeld 57% goedkoper dan A-merken. Bij het onderzoek van vorig jaar was het nog 54%.

Dit zijn de grootste dalers en stijgers op onze boodschappenlijst:

In prijs gedaald Goedkoper Grand'Italia Spaghetti Tradizionali 500 gr -25% Bonne Maman Abrikozen Confiture 370 gr -23% Iglo Spinazie á la Crème 750 gr -14% Lassie Witte Toverrijst 750 gr -13% Iglo Vissticks MSC 420 gr -12% Lassie Zilvervliesrijst 750 gr -10% Bolletje Volkoren Beschuit 13 st -10% Grand'Italia Penne 500 gr -6% Bertolli Olijfolie Extra Vierge 750 ml -4% Campina Slagroom 250 ml -4% In prijs gestegen Duurder De Ruijter Hagelslag Melk 390 gr +34% Douwe Egberts Espressobonen 1000 gr +30% Robijn Wasmiddel Geconcentreerd 22 wb +26% WC Eend Nr. 1 Ontkalker 750 ml +25% De Ruijter Chocoladevlokken Melk 200 gr +25% Heinz Tomatenketchup 400 ml +20% Calvé Mayonaise 650 ml +20% Appelsientje Sinaasappelsap 1500 ml +19% Douwe Egberts Snelfilter Rood 500 gr +19% Douwe Egberts Koffiebonen Rood 1000 gr +18%

Krimpflatie

Net als in voorgaande jaren duikt bij sterke prijsstijgingen ook krimpflatie weer op. Wij onderzochten een aantal chocoladeproducten en zagen dit bij een aantal A-merken terug.

Zo ging een pak De Ruijter chocoladevlokken van 300 naar 200 gram, terwijl de prijs daalde van €2,99 naar €2,49. Per kilo is dat toch een prijsstijging van 25%. Ook een reep Verkade melkchocolade werd kleiner (van 111 naar 90 gram) en werd per kilo 8% duurder. Bij Milka kromp een reep met hele hazelnoten van 270 naar 250 gram. De prijs ervan bleef met €3,99 wel gelijk.

Omdat krimpflatie nog steeds voorkomt, onderzoeken we dit onderwerp ook volgend jaar opnieuw. Kom je zelf een voorbeeld tegen? Meld het dan via ons Meldpunt Eerlijk. Dan nemen wij het mee in het onderzoek.