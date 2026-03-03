Nepwebshops kunnen nog volop adverteren bij Meta

De Consumentenbond deed in december 2025 een steekproef onder 30 nepwebshops waar de politie voor waarschuwt. 16 daarvan bleken via Facebook en Instagram te adverteren. Dat is evenveel als in een vergelijkbare steekproef van september 2024. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Meta laat geen enkele verbetering zien, dat is heel kwalijk. Als deze techgigant zijn verantwoordelijkheid had genomen, hadden ze heel veel oplichting kunnen voorkomen.’

Google scoort beter: in beide steekproeven adverteerde slechts 1 onbetrouwbare shop via Google.

Weinig controle

Meta laat op alle fronten steken vallen. Zo controleert het bedrijf nauwelijks op misbruik van bekende merken en beroemdheden in advertenties. Terwijl fraudeurs graag gebruikmaken van bekende namen. De Consumentenbond vond 3000 verschillende advertenties op Facebook en Instagram voor producten van supermarkt Lidl. Die advertenties linkten naar 12 van de 30 nepwebshops in het onderzoek van de Consumentenbond.

Slap optreden

Wanneer Meta vaststelt dat een adverteerder hun advertentiebeleid of regelgeving overtreedt, treden ze slap op. Het bedrijf verwijdert dan enkele malafide advertenties, maar laat andere advertenties van dezelfde adverteerder staan. De Consumentenbond meldde 27 nepadvertenties bij Meta. Meta haalde er slechts 4 weg en gaf aan dat de rest van de advertenties niet meer actief was. Het zou beter zijn als Meta die advertenties markeert als verdacht of malafide, zodat die ook in de toekomst niet meer actief kunnen worden.

Geen identiteitscheck

Meta checkt ook de identiteit van de adverteerder nauwelijks. De Consumentenbond kon net als in 2024 anoniem een advertentiecampagne bij Meta starten. Met een verzonnen naam, een nieuw e-mailaccount en een prepaid mobiel nummer.