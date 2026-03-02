Uitbetaling compensatie woekerpolissen Achmea kan beginnen

In februari 2024 bereikten de belangenorganisaties een akkoord met Achmea over compensatie voor een groep consumenten met beleggingsverzekeringen die onder meer zijn verkocht via de merken Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis. De Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis.nl staakten hun juridische procedure tegen de verzekeraar.

Boek dicht

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Er is ontzettend hard gewerkt om vervolgens voor alle deelnemers een persoonlijk aanbod te berekenen. We zijn heel blij dat de overgrote meerderheid daarmee tevreden is. Voor deze consumenten kan het boek nu echt dicht.’

De belangenorganisaties benadrukken dat het nog wel even kan duren voordat iedereen het geld op zijn rekening heeft staan. Consumenten die hun aanbod nog niet hebben geaccepteerd, wordt geadviseerd dat zo snel mogelijk alsnog te doen. Zo kunnen zij zonder vertraging in het uitbetalingsproces worden meegenomen.

Schrijnende gevallen

Klanten die niet zijn aangesloten bij een van de belangenorganisaties en die niet eerder een tegemoetkoming hebben ontvangen, kunnen zich tot 1 april 2026 bij Achmea aanmelden voor de regeling schrijnende gevallen. Die beoordeelt de aanvragen.

Andere schikkingen

De belangenorganisaties troffen ook schikkingen met a.s.r./Aegon, Nationale Nederlanden, Reaal en De Goudse. Lees meer over de voortgang van de schikkingen op de website van Consumentenbond Claimservice.