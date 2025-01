Woekerpolis-claim

Voorstellen a.s.r. en Aegon

Claimservice verstuurt momenteel persoonlijke voorstellen aan claim-deelnemers. Je krijgt een e-mail van: ASR@claimservice.nl met een veilige link naar een persoonlijk voorstel.

Schikkingen

Sinds 2021 troffen we schikkingen met 6 grote verzekeraars. De afhandeling hiervan is gestart of afgerond (Allianz). Lees de veelgestelde vragen over de regelingen met:

Wat is een woekerpolis?

Een woekerpolis is een beleggingsverzekering waarbij de verzekeraar te hoge kosten in rekening brengt die niet waren afgesproken. De gevolgen hiervan zijn vaak ernstig. Je kunt een deel van je hypotheek niet aflossen, of je pensioen valt veel lager uit dan verwacht.