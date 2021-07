Alle consumenten in woekerpoliszaak Allianz uitbetaald

Tegemoetkomingsregeling

Op 30 maart 2021 werden de Consumentenbond en Allianz het eens over een tegemoetkomingsregeling voor een groep consumenten met woekerpolissen. Het gaat om beleggingsverzekeringen van Allianz en haar rechtsvoorgangers Abbey Leven, FinLife, Royal Nederland Levensverzekering, Universal Leven en Zwolsche Algemeene. De vergoeding bedraagt minimaal €500 per polishouder en kan in een enkel geval oplopen tot tienduizenden euro’s.

Voorbeeld volgen

De Consumentenbond is blij dat de zaak nu definitief is afgesloten en roept andere verzekeraars op het voorbeeld van Allianz te volgen. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het woekerpolisdossier is ontzettend taai en sleept al jaren, maar langzaam maar zeker krijgen consumenten steeds vaker waar ze recht op hebben.

Soms via een gunstige uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Soms via een regeling als deze. Het wordt tijd dat andere verzekeraars die woekerpolissen verkochten, zoals Nationale-Nederlanden en ASR, hun verantwoordelijkheid nemen en ook hun klanten gaan compenseren.’

Woekerwinsten

Vanaf 1993 verkochten verzekeraars in Nederland 7 miljoen beleggingsverzekeringen met een totale waarde van €100 miljard. Bij de verkoop werden prachtige rendementen voorgespiegeld, maar in werkelijkheid ging een groot deel op aan kosten. Intussen maakten verzekeraars en tussenpersonen enorme woekerwinsten. Vandaar de naam woekerpolis.

52.000 handtekeningen

Nog steeds zijn verzekeraars niet erg duidelijk over de kosten die ze inhouden op kapitaalverzekeringen. De Consumentenbond wil dat de politiek ingrijpt en verzekeraars verplicht om alle kosten in beeld te brengen op een duidelijk jaaroverzicht.

De Consumentenbond startte daarvoor samen met Consumentenclaim, de Vereniging Woekerpolis.nl en de Stichting Woekerpolisproces een burgerinitiatief. 52.000 consumenten ondertekenden het initiatief, waarmee het onderwerp later dit jaar op de agenda van de Tweede Kamer komt.