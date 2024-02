De overeenkomst betreft beleggingsverzekeringen die in Nederland onder meer zijn verkocht via de merken Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en hun rechtsvoorgangers. Consumenten die bij de claimorganisaties zijn aangesloten kunnen een vergoeding tegemoetzien van minimaal enkele honderden euro’s. Per polis kan dit in een enkel geval oplopen tot meer dan tienduizend euro.

De komende maanden werken de betrokken partijen de praktische uitvoering van de regeling verder uit. Daarna ontvangen de deelnemers bericht over wat de regeling precies voor hen betekent. De regeling met Achmea is definitief als minimaal 90% van de deelnemers akkoord is.

Vierde schikking

De overeenkomst met Achmea is de vierde schikking in het woekerpolisdossier. Eerder bereikten de belangenorganisaties al overeenkomsten met Allianz, a.s.r. en NN. De overeenkomst met Achmea betreft minder polissen dan de voorgaande schikkingen.

Met de deal komt er voor een nieuwe groep consumenten een einde aan een langslepende procedure. ‘Ook dit boek kan nu eindelijk dicht. Dat geeft rust en genoegdoening’, aldus de onderhandelaars.

Woekerpolissen

De belangenorganisaties strijden al vele jaren voor consumenten met een woekerpolis. Deze beleggingsverzekeringen werden vanaf begin jaren ‘90 tot 2008 verkocht. Verzekeraars hielden vaak hoge kosten in op de te beleggen premie, waardoor het voorgespiegelde rendement bij lange na niet werd gehaald.

De partijen zijn nog in gesprek met Reaal en De Goudse. Ook deze verzekeraars verkochten in het verleden woekerpolissen.

25 miljoen

Buiten de regeling om, reserveert Achmea nog eens 25 miljoen euro voor gedupeerden die niet zijn aangesloten bij een van de belangenorganisaties, zogeheten schrijnende gevallen.

Aanmelden

Consumenten met een woekerpolis bij Onderlinge ’S Gravenhage en Legal & General (Scildon) kunnen zich melden bij een van de belangenorganisaties. Aanmelden met polissen van Achmea, NN, a.s.r. Reaal en de Goudse is niet meer mogelijk.