Compenseer ons eerlijk!

Woekerpolis Event op 12 november

Meer dan duizend consumenten kwamen naar het Figi theater in Zeist voor het Woekerpolis Event. Daar kregen ze presentaties over hoe ze van hun woekerpolis af kunnen komen en hoe ze alsnog genoeg kapitaal kunnen opbouwen voor hun pensioen of voor het aflossen van hun hypotheek. Daarnaast kregen zij gratis persoonlijk advies.

Protest

Als afsluiting van het Woekerpolis Event zijn zo’n 200 deelnemers bij Achmea gaan demonstreren. Achmea heeft 800.000 zogenaamde woekerpolissen verkocht. Het gaat hier om beleggingsverzekeringen van onder andere Avero, Centraal Beheer , FBTO, Interpolis en Zilveren Kruis waarbij hele hoge kosten in rekening werden gebracht, zonder dat de verzekerde daarvan op de hoogte was. De opbrengst van de verzekering, die vaak bedoeld was voor de aflossing van de hypotheek of als aanvulling van het pensioen, valt daardoor in veel gevallen vies tegen. De totale schade is naar schatting circa 4 miljard euro.

Naar de rechter!

Bart Combée (directeur van de Consumentenbond): ‘We hebben Achmea meerdere malen gevraagd om te komen met een eerlijke compensatieregeling voor hun klanten, maar tot nu weigert het bedrijf dat. Dat is voor ons onacceptabel. De woekerpolisaffaire is één van de grootste financiële schandalen uit de geschiedenis en fouten uit het verleden moeten rechtgezet worden. Als dat niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks.’ Als Achmea niet binnen 14 dagen in overleg treedt over een compensatieregeling voor de door hen verkochte woekerpolissen, dan dagen de Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis de verzekeraar voor de rechter.