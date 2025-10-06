Begin 2024 kwamen de belangenorganisaties een schikking van €300 miljoen overeen met verzekeraar NN en stopten zij alle collectieve procedures tegen de verzekeraar.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het was een enorme klus om vervolgens voor alle deelnemers een persoonlijk aanbod te berekenen. Maar het is gelukt en tot ieders tevredenheid. Daar zijn we ontzettend blij mee. Voor deze consumenten kan het boek nu echt dicht.’

Onder de overeenkomst vallen onder andere beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd en ABN AMRO Levensverzekering.

Uitbetaling

De Consumentenbond benadrukt dat het nog wel even kan duren voordat iedereen het geld op zijn rekening heeft staan. De Consumentenbond adviseert consumenten die hun aanbod nog niet hebben geaccepteerd, dat zo snel mogelijk alsnog te doen. Zo kunnen zij zonder vertraging in het uitbetalingsproces worden meegenomen.

Andere schikkingen

Sinds 2021 troffen de belangenorganisaties schikkingen met 6 grote verzekeraars. Lees meer over de voortgang van de schikkingen op de website van Consumentenbond Claimservice.