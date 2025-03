Extra garantie bijkopen

Zorgeloos wassen

‘Vijf jaar zorgeloos wassen.’ Zo prijst Coolblue het Zekerheidspakket aan als je online een wasmachine koopt. Je ziet die optie tijdens het afrekenen, voorzien van allerlei groene plusjes en vinkjes. Je krijgt bijvoorbeeld ‘kosteloze reparatie of vervanging aan huis’. De andere optie, als je geen extra garantie kiest, is een stuk soberder. Met een grijs minteken wordt aangegeven dat dan alleen de ‘standaard fabrieksgarantie’ is inbegrepen.

MediaMarkt biedt een Fix Verzekering aan. Je krijgt dan bijvoorbeeld 5 jaar ‘bescherming tegen schade, defecten en ongevallen’. Deze extra garantie lijkt aantrekkelijk. Toch heb je het lang niet altijd nodig.

Geen uitleg

Als je afrekent krijg je geen uitleg over je wettelijke rechten. Terwijl die rechten vaak al genoeg bescherming bieden. In Nederland kennen we geen vaste wettelijke garantietermijn. De wettelijke garantie geldt hier tijdens de levensduur van het product. De levensduur verschilt per product en is afhankelijk van onder meer het merk en de prijs.

Gaat je wasmachine binnen die tijd kapot en is dat niet jouw schuld? Dan moet de verkoper zorgen voor gratis reparatie of vervanging. Bij veel producten, zoals een wasmachine, is die levensduur minstens net zo lang als de extra garantietermijn. Die is vaak 3 of 5 jaar. Zou jij nog voor (dure) extra garantie kiezen als je deze informatie leest bij de optie?

Extra zekerheid

Er is wel een ‘maar’. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat het vaak lastig is om je wettelijke recht te halen. Zeker als je het product al wat langer gebruikt. Na 1 jaar moet jij als consument bewijzen dat je het product normaal hebt gebruikt. En dat het defect niet jouw schuld is. En dat is dus vaak lastig, blijkt uit ons onderzoek.

Mede daarom kiezen mensen voor de zekerheid van extra garantie of een verzekering. Maar als winkels de wettelijke garantie beter uitvoeren, hebben hun klanten die extra (betaalde) zekerheid niet of minder nodig. En daar ligt het pijnpunt: webwinkels verdienen aan de verkoop van extra garantie en verzekeringen. Als ze wettelijke garantie beter uitvoeren lopen ze dus mogelijk inkomsten mis.

Wat krijg je wél extra?

Extra garantie biedt vaak ook dekking voor schade die je zelf veroorzaakt. Bijvoorbeeld een beugel uit een bh die je wasmachine kapotmaakt. Of koffie die over je laptop gaat. Dit soort schade valt vaak niet onder de wettelijke garantie. Soms wordt het wel vergoed via een allrisk-inboedelverzekering. Maar dat hangt af van je polis.