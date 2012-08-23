Extra garantie bijkopen

Vaak overbodig

In sommige winkels kun je garantie bijkopen. De verkoper of fabrikant biedt dan zelf extra garantie aan of brengt dit onder bij een verzekeringsmaatschappij (verzekerde garantie). Vaak betaal je dan voor iets waar je volgens de wet al recht op hebt. Een verkoper moet een goed product leveren, ook als je geen extra garantie koopt. En voor schade aan je spullen kun je vaak ook terecht bij bijvoorbeeld je inboedelverzekering of reisverzekering.

Minder discussie

Soms heeft het ook voordelen als je extra garantie koopt, bijvoorbeeld:

Bij producten die na een jaar stuk gaan hoef je minder snel in discussie over de oorzaak.

Als je product ook wordt gerepareerd of vervangen terwijl het je eigen schuld is dat het stuk ging.

In de voorwaarden lees je de regels voor extra garantie.

Toch een discussie? Bekijk onze voorbeeldbrieven over garantie.

Wat kan ik het beste doen voor ik garantie bijkoop?

Lees de voorwaarden goed door voordat je besluit om garantie bij te kopen.

Je betaalt vaak per maand voor de extra garantie. Vermenigvuldig het maandbedrag met 36 of 60 om te zien wat je betaalt om je aankoop 3 of 5 jaar te verzekeren.

Vraag naar de prijs van de bij te kopen garantie en weeg dit af tegen: De voordelen van de extra garantie. De kosten van het verzekeren op een andere verzekering. De kans dat het product kapot gaat tijdens de periode dat de extra garantie loopt. De prijs van het product. De te verwachten reparatiekosten.

Vraag of je de extra garantie ook later kunt afsluiten. Hierdoor heb je meer tijd om de voor- en nadelen rustiger af te wegen.

Check welke dekking je inboedelverzekering (eventueel met buitenshuisdekking of mobiele elektronica dekking) en reisverzekering al bieden.

Verzeker alleen risico's die je niet zelf wilt of kunt dragen.

Lees hier meer over het onderzoek dat wij deden naar productverzekeringen.

Regels aanvullende garantie

Er gelden extra regels voor aanvullende garantie. En wat er in de aanvullende garantie moet staan.

In de aanvullende garantie moet staan:

Wat je rechten zijn als het product niet doet wat je mocht verwachten.

De naam en het adres van de verkoper of fabrikant.

Welk product onder de aanvullende garantie valt.

Hoe je gebruik kunt maken van je aanvullende garantie. Dat betekent dat je een uitleg krijgt hoe je het product kunt laten repareren of vervangen. Of hoe je je geld terugkrijgt.

Hoe lang de garantie geldt.

Neem of krijg je de aanvullende garantie? Dan moet je dit op papier krijgen. Of op een andere duurzame gegevensdrager, zoals USB-stick of per e-mail.