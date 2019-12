Extra garantie bijkopen

Denk goed na voordat je in de winkel extra garantie bijkoopt. Vaak betaal je voor iets waar je wettelijk gezien al recht op hebt. Ook worden schades vaak al door andere verzekeringen gedekt, bijvoorbeeld door je inboedel- of reisverzekering.

Vaak overbodig

In sommige winkels kun je garantie bijkopen. De verkoper of fabrikant biedt dan zelf extra garantie aan of brengt dit onder bij een verzekeringsmaatschappij (verzekerde garantie). Vaak betaal je dan voor iets waar je wettelijk gezien al recht op hebt. Een verkoper is volgens de wet ook zonder bijgekochte garantie verplicht om een goed product te leveren. En voor schade aan je spullen kun je vaak ook terecht bij bijvoorbeeld je inboedelverzekering of reisverzekering.

Minder discussie

Voordeel van bijgekochte garantie is dat je vaak minder discussie hebt, bijvoorbeeld over de oorzaak van het stuk gaan. De bijgekochte garantie kan ook meer bieden dan de wet. Er kunnen wel beperkende voorwaarden gelden voor de extra garantie. Deze kun je nalezen in de kleine lettertjes. Weeg de voor- en nadelen vooraf dus goed af.

Wat kan ik het beste doen voor ik garantie bijkoop?

Lees de voorwaarden goed door voordat je een besluit neemt om garantie bij te kopen.

Informeer goed naar de prijs van de bij te kopen garantie en weeg dit af tegen: de voordelen van de garantie de kans dat het product een defect vertoont gedurende de periode dat de extra garantie loopt de prijs van het product de te verwachten reparatiekosten

Je hoeft vaak niet meteen te beslissen, maar je kunt ook later nog de extra garantie afsluiten waardoor je meer tijd hebt om de voor- en nadelen rustiger af te wegen.

Kijk na welke dekking je inboedelverzekering (eventueel met buitenshuisdekking) en reisverzekering al bieden.

Verzeker alleen risico's die je niet zelf wilt of kunt dragen.

Lees ook: