Als je een overeenkomst sluit, gelden meestal algemene voorwaarden, ook wel de 'kleine lettertjes' genoemd. Deze zijn opgesteld door de verkoper, soms in overleg met consumentenorganisaties als de Consumentenbond.

In algemene voorwaarden staan meestal:

De voorwaarden voor betalen

De voorwaarden voor de garantie

De organisatie waar de verkoper (misschien) bij aangesloten is

Hoe het bedrijf klachten behandelt

Wat zijn je rechten?

Algemene voorwaarden zijn volgens de wet al snel van toepassing. Zelfs als je ze niet hebt gelezen. De ondernemer moet wel zorgen dat klanten weten dat er algemene voorwaarden zijn. Hij moet de voorwaarden daarom ‘van toepassing verklaren’, bijvoorbeeld door in de offerte een tekst op te nemen waarin staat dat er algemene voorwaarden gelden. Je hoeft de algemene voorwaarden dus niet te lezen. Maar de ondernemer moet wel de mogelijkheid bieden dit te doen, voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst.



Ook bij online winkelen moeten de algemene voorwaarden worden ‘overhandigd’ (bijvoorbeeld als pdf-bestand) en moet de consument ze kunnen opslaan.



Algemene voorwaarden moeten redelijk zijn. In de wet vind je een 'zwarte lijst' en een 'grijze lijst' met voorbeelden van onredelijke voorwaarden. Is een bepaling in de algemene voorwaarden onredelijk? Stuur de ondernemer dan een brief waarin je uitlegt waarom de bepaling onredelijk is en aangeeft dat je hem ‘vernietigt’.

Waar moet je op letten?

Let er bij het sluiten van een overeenkomst goed op of er algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke dat zijn. Lees ze (globaal) door of vraag de verkoper naar de belangrijkste bepalingen.

Lees ook: