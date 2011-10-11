Wat zijn algemene voorwaarden

Als je een product of dienst koopt, zie je vaak 'algemene voorwaarden'. Soms heten algemene voorwaarden anders. Bijvoorbeeld 'garantiebepalingen' of 'annuleringsvoorwaarden'. Het zijn extra regels die horen bij je contract of dienst.

In algemene voorwaarden staan meestal:

Voorwaarden voor betalen.

Voorwaarden voor garantie.

Hoe het bedrijf klachten behandelt.

Waar je met je klacht terechtkunt als je er met elkaar niet uitkomt.

Check de algemene voorwaarden

Volgens de wet gelden algemene voorwaarden al snel. Zelfs als je ze niet hebt gelezen. Check dus of er algemene voorwaarden gelden als je een overeenkomst aangaat. Lees ze (globaal) door of vraag de verkoper naar de belangrijkste regels. Je bent niet verplicht om ze te lezen. Maar het is goed om te weten waarmee je akkoord gaat.

Moet ik me aan de algemene voorwaarden houden?

Je moet je aan de algemene voorwaarden houden als:

De ondernemer je een redelijke kans heeft gegeven om ze te lezen.

Er geen regels in staan die volgens de wet oneerlijk zijn.

Heb je geen kans gekregen om de algemene voorwaarden te lezen? Dan kun je ze 'vernietigen'. Dat betekent dat je de algemene voorwaarden ongeldig maakt. Je hoeft je er dan niet aan te houden.

Staat er een oneerlijke regel in de algemene voorwaarden? Dan kun je die regel ongeldig maken, zodat je je daar niet aan hoeft te houden. De andere regels van algemene voorwaarden blijven wel gelden.

Met onze voorbeeldbrief kun je algemene voorwaarden vernietigen.

Kans om voorwaarden te lezen

Een ondernemer moet het laten weten als hij algemene voorwaarden gebruikt. De ondernemer moet je de kans geven om deze voorwaarden te lezen. Die kans moet je krijgen voor of tijdens het aangaan van de overeenkomst.

De ondernemer kan de voorwaarden:

Op papier geven

Opsturen per post of e-mail

Lukt het niet om de voorwaarden op deze manier te delen? Dan moet de ondernemer je vertellen waar je de algemene voorwaarden kunt lezen.

Online

Bij online aankopen moet je de voorwaarden op de website kunnen lezen en downloaden. Lukt downloaden niet? Vraag de ondernemer dan om de voorwaarden gratis per post of e-mail te sturen.

Winkel

Bij aankopen in een winkel mag de ondernemer de voorwaarden daar laten zien. Bijvoorbeeld door ze op te hangen of achter de kassabon te printen. Ze moeten wel duidelijk zichtbaar zijn.

Oneerlijke voorwaarden

Algemene voorwaarden moeten eerlijk zijn. In de wet staat een 'zwarte lijst' met algemene voorwaarden die altijd oneerlijk zijn. Ondernemers mogen deze regels niet gebruiken. Je kunt deze regels altijd ongeldig maken.

Er is ook een 'grijze lijst' met voorbeelden van regels die oneerlijk kunnen zijn. Kan de ondernemer niet bewijzen waarom deze regel nodig is? Dan kun je die regel ongeldig maken.

Soms staat een regel niet in de zwarte of grijze lijst, maar is deze toch oneerlijk. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Leden kunnen bij ons terecht voor persoonlijk juridisch advies.