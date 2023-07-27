Marco van 't Woudt Expert consumentenrechtBijgewerkt op:29 juni 2026
Ontstoppingsbedrijven, loodgieters, slotenmakers, dakdekkers en ongediertebestrijders bieden ‘spoeddiensten’ aan. Met een spoeddienst word je direct geholpen. Bijvoorbeeld:
Bij dit soort problemen heb je snel hulp nodig. Helaas maken sommige bedrijven hier misbruik van. Er wordt bijvoorbeeld geen duidelijkheid gegeven over de kosten. Of je wordt onder druk gezet om een absurd hoge rekening te betalen. Bekijk daarom eerst onze tips voor loodgieters en slotenmakers, voordat je een dienstverlener uitnodigt.
Spoeddiensten werken soms met ‘variabele prijzen’ of ‘materiaalkosten’. Een voorbeeld is het rekenen van een prijs per meter spiraal. Een spiraal of veer is gereedschap waarmee een riool kan worden ontstopt. Soms wordt een laag bedrag per meter genoemd, maar loopt de rekening achteraf op tot duizenden euro’s. Erg vervelend.
In de wet staan regels waar een dienstverlener zich aan moet houden. Zo mag hij niet misleidend of agressief zijn, want dat zijn oneerlijke handelspraktijken. Een dienstverlener moet je goed informeren over de prijs. Vage afspraken zijn dan niet genoeg.
Ben je zelf het slachtoffer geworden van een malafide spoeddienst? Volg dan deze stappen:
Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.