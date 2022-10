Pas op met spoeddiensten

Ontstoppingsbedrijven, loodgieters, slotenmakers, dakdekkers en ongediertebestrijders bieden ‘spoeddiensten’ aan. Met een spoeddienst wordt je direct geholpen. Bijvoorbeeld:

bij een verstopping in het riool, zoals bij je wc of douche

als je jezelf hebt buitengesloten. De deur viel in het slot, jij staat buiten en je sleutel ligt nog op de keukentafel

bij een kapotte cv ketel of andere verwarmingsproblemen

een ernstige lekkage

Bij dit soort problemen heb je snel hulp nodig. Helaas maken sommige bedrijven hier misbruik van. Er wordt bijvoorbeeld geen duidelijkheid gegeven over de kosten. Of je wordt onder druk gezet om een absurd hoge rekening te betalen. Bekijk daarom eerst onze tips voor loodgieters en slotenmakers, voor je een dienstverlener uitnodigt.

Misleidende prijsinformatie

Spoeddiensten werken soms met ‘variabele prijzen’ of ‘materiaalkosten’. Een voorbeeld is het rekenen van een prijs per meter spiraal. Een spiraal of veer is gereedschap waarmee een riool kan worden ontstopt. Soms wordt een laag bedrag per meter genoemd, maar loopt de rekening achteraf op tot duizenden euro’s. Erg vervelend.

In december 2021 kwamen 2 van dit soort zaken voor de rechter. Die vond dat de spoeddienst vooraf misleidend was over de prijs. Daarom werden de overeenkomsten door de rechter vernietigd. Dat betekent dat de rekening van de ontstopper ongeldig werd. De klant had hierdoor recht op geld terug.

In de wet staan regels waar een dienstverlener zich aan moet houden. Zo mag hij niet misleidend of agressief zijn, want dat zijn oneerlijke handelspraktijken. Een dienstverlener moet je goed informeren over de prijs. Vage afspraken zijn dan niet genoeg.

Wat kan ik doen tegen de te hoge rekening?

Ben je zelf het slachtoffer geworden van een malafide spoeddienst? Volg dan deze stappen: