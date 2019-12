Rechten bij aankoop

Wat zijn je rechten wanneer je een product koopt in een (online) winkel, aan de telefoon of op straat? En hoe zit het met de wettelijke bedenktijd bij aankoop? Lees wat je kunt doen.

Consumentenrecht

Prijs en aanbetaling

Online en telefonische aankopen

Abonnement en lidmaatschap

Levertijd bestelling

Als je iets hebt gekocht en je hebt een levertijd afgesproken, moet de leverancier zich aan deze afspraak houden. Weet wat zijn plichten en jouw rechten zijn als de levertijd wordt overschreden.

Spijt van aankoop

Als je iets in een winkel hebt gekocht is het wettelijk gezien zo: koop is koop. Ga in gesprek met de winkelier en kijk of je er samen uit kunt komen als je spijt hebt van een aankoop. Als je je aankoop online, telefonisch of aan de deur hebt gedaan geldt er een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

