Rechten bij aankoop

Consumentenrecht

Prijs en aanbetaling

Online en telefonische aankopen

Abonnement en lidmaatschap

Levertijd bestelling

Als je iets hebt gekocht en je hebt een levertijd afgesproken, moet de leverancier zich aan deze afspraak houden. Weet wat zijn plichten en jouw rechten zijn als de levertijd wordt overschreden.

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Spijt van aankoop

Koop is koop. Als je iets in een winkel hebt gekocht, is het wettelijk gezien zo. Ga in gesprek met de winkelier en kijk of je er samen uit komt als je spijt hebt van een aankoop. Als je je aankoop online, telefonisch of aan de deur doet, geldt er een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

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