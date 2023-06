Conclusie

De meeste opzegbedrijven bieden geen meerwaarde.

De dienstverlening is vaak beperkt, ondanks mooie beloftes zoals ‘100% opzeggarantie’ en ‘Je wordt volledig ontzorgd’. Ze doen maar een paar dingen voor je:

Ze zoeken het adres van het bedrijf op bij wie je een abonnement of lidmaatschap wilt opzeggen. Ze bieden een opzegbrief aan waar je je gegevens kunt invullen. En sturen deze brief vervolgens voor je op.

Je betaalt er €2,99 tot €29,95 voor. Bij de meeste opzegdiensten houdt de dienst dus daar op. Ze controleren niet of de opzegging is gelukt. Ook nemen ze geen contact op met het bedrijf als er iets misgaat met de opzegging.

Wie zijn de opzegbedrijven?

Als je op het internet zoekt op ‘opzeggen’ dan kom je al snel uit bij dit soort bedrijven. Vaak hebben deze bedrijven het woord ‘opzeggen’ in de naam.

Opzeggenbij,

123Opzeggen

Mijnopzeggingen

Opzeggers.com

Opzeggen.nl

Opzegpartner.nl

Opzegtermijn.nl

Maar we kwamen ook opzegbedrijven, zoals Xpendy en Dyme, tegen. We bekeken hoe deze bedrijven te werk gaan en wat ze voor je doen.

Hoe werken opzegbedrijven?

In de afgelopen 12 maanden kregen we via ons Klachtenkompas 676 meldingen over opzegdiensten. Over Xpendy en Opzeggenbij kregen we de meeste meldingen. De melders hadden vaak niet door dat ze bij een opzegdienst terecht waren gekomen. Ze dachten dat ze rechtstreeks bij het bedrijf opzegden.

Prijs

Voor veel mensen is het niet duidelijk dat ze voor de dienst moeten betalen. Ze vullen hun gegevens in om de opzegbrief te kunnen maken. En klikken nietsvermoedend op ‘opzegbrief versturen’, waarmee ze onbedoeld akkoord gaan met de betaalde dienst. Duidelijke prijsinformatie ontbreekt meestal.

Soms betaal je aan de opzegbedrijven te veel voor de dienst. Als je zelf een brief aangetekend verstuurt, dan kost dit zo’n €8,75. Er zijn opzegbedrijven die voor de opzegdienst meer geld vragen. Terwijl ze soms niet meer doen dan het uitprinten van de brief en het versturen.

Opzegbrief

Vaak moet je eerst je persoonsgegevens invullen, zoals je bankrekeningnummer, om de opzegbrief gratis te kunnen downloaden of afdrukken. Wees hier voorzichtig mee. Op deze manier geef je je persoonlijke gegevens door aan het bedrijf.

Wil je een abonnement of lidmaatschap opzeggen? Dan is het belangrijk dat je weet wat voor soort abonnement je hebt. Ook moet je weten tot wanneer je abonnement loopt en per wanneer je kunt opzeggen. De opzegdiensten vragen dit niet. Terwijl dit belangrijk is om te voorkomen dat er iets misgaat met de opzegging.

Opzegging niet gelukt

Een paar opzegdiensten, zoals Opzeggen.nl, Opzegpartner.nl, Opzegtermijn.nl, Xpendy en Dyme beweren dat ze meer doen dan alleen de opzegbrief versturen. Dit is niet altijd duidelijk of beschreven in de algemene voorwaarden of op de website.

Xpendy zegt garant te staan voor 100% volledige klanttevredenheid. Maar op de website lezen we dat als de opzegging misgaat, jij zelf contact moet opnemen met de organisatie waar je abonnee bent om de opzegging te regelen. Dit is niet volgens de belofte ‘volledig ontzorgen’.

Opzeggen.nl geeft bij navraag aan dat ze bij discussies over de opzegging een jurist inschakelen. De kosten nemen zij voor hun rekening.

Dyme zegt te controleren of de opzegging is verwerkt. Indien nodig nemen zij contact op met het betreffende bedrijf.

Op ons verzoek hebben Opzeggen.nl en Dyme dit in de algemene voorwaarden aangepast.

123Opzeggen belooft ons dat als er iets niet goed gaat in het opzeggingsproces, zij zullen inspannen om de opzegging alsnog te realiseren.

Inmiddels blijkt de website van Opzeggenbij uit de lucht. Het lijkt erop dat ze onder een andere naam verder zijn gegaan.

Heb je problemen met het opzegbedrijf?

We krijgen veel klachten van mensen die vast zitten aan een overeenkomst met de opzegdienst, terwijl ze hier niet -bewust- mee akkoord zijn gegaan. Ook accepteren opzegdiensten het herroepen van de overeenkomst binnen de bedenktijd niet.

Bedenktijd

Als consument heb je het recht om een overeenkomst op afstand te ontbinden binnen 14 dagen. In dit geval is dat online. Dit heet het herroepingsrecht, ook wel bedenktijd genoemd. Opzegdiensten mogen je vragen om afstand van de bedenktijd te doen, zodat ze de opzegbrief binnen die 14 dagen kunnen versturen. Dit mag alleen als je hier vooraf akkoord mee bent gegaan. Zij moeten dus bij het bestelformulier een akkoord vragen dat de brief binnen 14 dagen verzonden wordt en je afstand doet van de bedenktermijn.

Is de informatie over de bedenktijd onjuist, onvolledig of ontbreekt het? Dan wordt de bedenktijd zelfs verlengd tot maximaal 12 maanden. Of tot het moment dat het bedrijf de ontbrekende informatie geeft.

Wat kun je doen in de volgende situaties?

Waar moet je op letten als je een abonnement of lidmaatschap opzegt?

Zoek op internet niet op ‘opzeggen’ plus de naam van het bedrijf, maar ga direct naar de website van het bedrijf.

Controleer het webadres van de webpagina, zodat je zeker weet dat je niet op de site van een opzegdienst bent beland.

Ben je op de site van een opzegdienst terechtgekomen? Vul niet je gegevens in bij het invulformulier om de ‘gratis’ opzegbrief te maken. Want op die manier geef je je gegevens, zoals je bankrekeningnummer, door aan het opzegbedrijf.

Kijk op de website van het bedrijf waar je het abonnement wilt opzeggen, of je informatie kunt vinden hoe je kunt opzeggen. Als je geen opzegknop of -link kunt vinden of alleen kunt bellen, zoek het e-mailadres op. Stuur een e-mail met klantgegevens, waarin je per eerstvolgende datum opzegt. Vraag om een ontvangstbevestiging.

Leden van de Consumentenbond kunnen gebruik maken van een voorbeeld opzegbrief, die wij hebben opgesteld.

