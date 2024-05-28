Geen meerwaarde, wel kosten

De meeste opzegbedrijven bieden geen meerwaarde.

De dienstverlening is vaak beperkt, ondanks mooie beloftes zoals ‘100% opzeggarantie’ en ‘Je wordt volledig ontzorgd’. Ze doen maar een paar dingen voor je:

Ze zoeken het adres van het bedrijf op bij wie je een abonnement of lidmaatschap wilt opzeggen. Ze bieden een opzegbrief aan waar je je gegevens kunt invullen. En sturen deze brief vervolgens voor je op.

Je betaalt er €2,99 tot €29,95 voor. Bij de meeste opzegdiensten houdt de dienst dus daar op. Ze controleren niet of de opzegging is gelukt. Ook nemen ze geen contact op met het bedrijf als er iets misgaat met de opzegging.

Opzegdiensten spelen bovendien in op het zoekgedrag van consumenten. Ze sturen hen actief richting een betaalde keuze. Prijsinformatie wordt vaak pas laat getoond, bijvoorbeeld in kleine letters of vlak voor het verzenden van de opzegging. Dat kan misleidend zijn.

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Wie zijn de opzegbedrijven?

We komen via advertenties, AI-overzichten en de normale zoekresultaten op de volgende bedrijven uit:

Abbostop

Opzegdirect

Xpendy

Sepastop

Opzeggen.nl

Dyme

123Opzeggen

Abonnementenopzeggen.nl

Afmelden.nl

Stop Abbo

Opzegtermijn.nl

Accountgenie

Goodbyeguru

Eerder kregen we ook klachten over:

Termination Experts

Xpendy

Opzeggenbij

Maar staar je niet blind op deze namen. Dit soort bedrijven zijn makkelijk op te richten. En bestaande bedrijven kunnen makkelijk onder een nieuwe naam verder.

Hoe werken opzegbedrijven?

Uit klachten blijkt dat mensen vaak zelf rechtstreeks wilden opzeggen. Ze zoeken via online zoekmachines naar het opzeggen van een contract. Maar komen via een advertentie, AI-overzicht of zoekresultaten op de verkeerde website. Vaak valt het klagers niet op, omdat ze direct op een invulformulier terechtkomen.

Praktijkproef

We hebben dit getest in een praktijkproef. Met honderden verschillende zoekwoordcombinaties voor het opzeggen van onder andere sportschoolcontracten, loterijen, datingsites en lidmaatschappen van verenigingen.

In 76% werd er minimaal 1 advertentie getoond van een opzegdienst. In 27% van deze advertenties komt het woord 'gratis' voor.

In 62% werd er een AI-overzicht getoond. Binnen deze AI-overzichten werd in 75% een naam van een opzegdienst genoemd (in het AI-overzicht of als bron van het antwoord). Bij maar een klein deel hiervan werd duidelijk gewaarschuwd dat deze diensten geld kosten.

Dit is niet heel anders voor zoekopdrachten met de woorden 'gratis' of 'kosteloos'.

Niet duidelijk dat de opzegdienst geld kost

Voor veel mensen is het niet duidelijk dat ze voor de dienst moeten betalen. Ze vullen hun gegevens in om de opzegbrief te kunnen maken. En klikken nietsvermoedend op ‘opzegbrief versturen’. Daarmee gaan ze onbedoeld akkoord met de betaalde dienst. Duidelijke en goed zichtbare prijsinformatie ontbreekt meestal. Als prijzen al worden vermeld:

Gebeurt dit laat in het proces.

Wordt het weggestopt in of rond een vinkje.

Staat het zo laag op de pagina dat het niet opvalt.

Soms betaal je aan de opzegbedrijven te veel voor de dienst. Als je zelf een brief aangetekend verstuurt, dan kost dit zo’n €11. Of €12,30 als je het via een PostNL punt verstuurt. Er zijn opzegbedrijven die voor de opzegdienst meer geld vragen. Terwijl ze meestal niet meer doen dan het uitprinten van de brief en het versturen.

In een eerder onderzoek zagen we dat een aantal opzegbedrijven zegt meer te doen dan alleen een brief versturen. Dit was niet altijd duidelijk of beschreven in de algemene voorwaarden of op de website. Verwacht dus niet te veel. In de praktijk versturen ze alleen de opzegbrief.

Pas op bij invullen gegevens

Vaak moet je eerst je persoonsgegevens invullen, zoals je bankrekeningnummer. Dan kun je de opzegbrief gratis downloaden of afdrukken. Wees hier voorzichtig mee. Op deze manier geef je je persoonlijke gegevens door aan het bedrijf.

Wil je een abonnement of lidmaatschap opzeggen? Dan is het belangrijk dat je weet wat voor soort abonnement je hebt. Ook moet je weten tot wanneer je abonnement loopt en per wanneer je kunt opzeggen. De opzegdiensten vragen dit niet. Terwijl dit belangrijk is om te voorkomen dat er iets misgaat met de opzegging.

Heb je problemen met het opzegbedrijf?

We krijgen veel klachten van mensen die vast zitten aan een overeenkomst met de opzegdienst. En dat terwijl ze hier niet (bewust) mee akkoord zijn gegaan. Ook accepteren opzegdiensten het herroepen van de overeenkomst binnen de bedenktijd niet.

Bedenktijd

Als consument heb je het recht om een overeenkomst op afstand te ontbinden binnen 14 dagen. In dit geval is dat online. Dit heet het herroepingsrecht, ook wel bedenktijd genoemd. Opzegdiensten mogen je vragen om afstand van de bedenktijd te doen, zodat ze de opzegbrief binnen die 14 dagen kunnen versturen. Dit mag alleen als je hier vooraf akkoord mee bent gegaan. Zij moeten dus bij het bestelformulier een akkoord vragen dat de brief binnen 14 dagen verzonden wordt en je afstand doet van de bedenktermijn.

Is de informatie over de bedenktijd onjuist, onvolledig of ontbreekt het? Dan wordt de bedenktijd zelfs verlengd tot maximaal 12 maanden. Of tot het moment dat het bedrijf de ontbrekende informatie geeft.

Wat kun je doen in de volgende situaties?

Waar moet je op letten als je een abonnement of lidmaatschap opzegt?