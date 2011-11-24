Rechten bij het opzeggen van abonnementen

Je mag op ieder moment je abonnement opzeggen. Stel dat je een abonnement op 15 januari opzegt en je hebt een opzegtermijn van 1 maand. Dan eindigt het abonnement uiterlijk 15 februari.

Je mag een abonnement op dezelfde manier opzeggen als je het bent aangegaan. Heb je bijvoorbeeld telefonisch een abonnement genomen? Dan mag je dit ook telefonisch beëindigen. Doe je het liever via een brief of e-mail? Bekijk dan onze Brievenhulp. Daarmee helpen we leden stap voor stap naar de juiste voorbeeldbrief.

Heb je een abonnement voor een vaste periode, bijvoorbeeld een jaar, dan zit je daaraan vast. Je kunt vragen aan het bedrijf of je eerder mag stoppen. Maar daar heb je geen recht op. Staat het bedrijf eerdere opzegging toe, dan kan het een opzegvergoeding vragen.

Een abonnement mag niet automatisch worden verlengd. Tenzij je het abonnement na verlenging op ieder moment kunt opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Abonnementen op (dag)bladen en tijdschriften mogen na de eerste contractperiode elke keer worden verlengd voor maximaal 3 maanden. Of worden omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Je mag het abonnement daarna opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Heb je een contract voor onbepaalde tijd en wordt het (dag)blad of tijdschrift minder dan 1 keer in de maand bezorgd (bijvoorbeeld per kwartaal)? Dan geldt een opzegtermijn van maximaal 3 maanden.

Proefabonnementen op (dag)bladen en tijdschriften mogen zonder je uitdrukkelijke toestemming niet worden verlengd. Deze stoppen automatisch na de afgesproken proefperiode. Stel je hebt een proefabonnement op een tijdschrift over tuinieren genomen. Als je niets doet, stopt dat dus op de afgesproken datum. Je zit dan niet vast aan een abonnement. Krijg je ongevraagd een vervolgzending of een ongewenst abonnement? Schrijf een brief waarin je protesteert. Leden helpen we op weg met onze voorbeeldbrieven.

op (dag)bladen en tijdschriften mogen zonder je uitdrukkelijke toestemming niet worden verlengd. Deze stoppen automatisch na de afgesproken proefperiode. Stel je hebt een proefabonnement op een tijdschrift over tuinieren genomen. Als je niets doet, stopt dat dus op de afgesproken datum. Je zit dan niet vast aan een abonnement. Krijg je ongevraagd een vervolgzending of een ongewenst abonnement? Schrijf een brief waarin je protesteert. Leden helpen we op weg met onze voorbeeldbrieven. Als je betaald hebt voor een jaar verlenging, heb je recht op het bedrag dat je te veel betaald hebt zodra je het abonnement opzegt. Een sportschool die een contract met een jaar verlengt en dit vooraf in rekening brengt, moet het overgebleven bedrag terugbetalen. Als je bijvoorbeeld na 3 maanden opzegt, krijgt je 9/12 van het jaarbedrag terug.

Uitzondering verenigingen en verzekeringen

Lidmaatschappen van verenigingen en verzekeringen vallen niet onder deze regels.

De wettelijke regels voor 'opzegging verlenging' gelden niet voor verenigingen, maar wel voor losse producten die een vereniging aanbiedt. Betaal je bijvoorbeeld los van het lidmaatschap voor een verenigingsblad, dan gelden dezelfde regels als voor andere abonnementen. Is het verenigingsblad onderdeel van het lidmaatschap, dan valt het onder het verenigingsrecht. Je zit dan vast aan de opzegvoorwaarden van je club. In het ledenblad of op de website moet duidelijk zijn vermeld wat die voorwaarden zijn.