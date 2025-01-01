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Voorbeeldbrief ongewenste vervolgzending of abonnement

Krijg je een ongewenste vervolgzending? Of vroeg je een gratis pakketje aan en zit je nu ongewenst vast aan een abonnement? Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je naar de juiste brief. Snel, makkelijk en oplossingsgericht.

Onze voorbeeldbrieven zijn exclusief voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd. Log in of word lid.

Marco met bol_witte achtergrond
Hoi, ik stel je een paar vragen. Daarna mail ik je de juiste brief voor jouw situatie. Deze brief kun je dan zelf naar het bedrijf sturen.
Marco van 't Woudt,
Expert consumentenrecht
Marco met bol_witte achtergrond
Wat is het probleem?

  • Ik krijg ongevraagd vervolgzendingen

  • Ik zit ongevraagd aan een abonnement vast

  • Ik heb een ander probleem

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