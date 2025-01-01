Prijs zegt niet zo veel

In onze test presteren veel goedkope batterijen goed of zelfs uitstekend en enkele dure batterijen doen het juist matig. Kies je voor de Beste Koop, dan kun je je op termijn vele tientallen euro's besparen.



De levensduur verschilt enorm

Uit onze test blijkt dat de beste oplaadbare batterijen na honderden keren laden en ontladen nog bijna als nieuw zijn. Er zijn echter ook batterijen die na honderd keer laden al bijna afgeschreven zijn. Kies de juiste oplaadbare batterijen en je kunt er vele jaren mee vooruit.



Nieuwe li-ion-batterij heeft voor- en nadelen

Sinds een tijdje zijn er ook lithium-ionbatterijen in AA- en AAA-formaat. Ze hebben soms een handige USB-C-aansluiting, maar zijn niet altijd de hoge aanschafprijs waard.

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