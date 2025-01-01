icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud
Homepage van de Consumentenbondlogo van de Consumentenbond
InloggenWord nu lid
Online lezen

Oplaadbare batterijen

Bij oplaadbare batterijen zijn de prijsverschillen én verschillen in levensduur erg groot. Vergelijk de testresultaten en kies de juiste batterij voor jouw budget.

Kies de beste oplaadbare batterij voor jou

Bekijk de beste
predicaatjes-nieuwe header dossierhomepages

Wat opvalt in de test oplaadbare batterijen

Prijs zegt niet zo veel
In onze test presteren veel goedkope batterijen goed of zelfs uitstekend en enkele dure batterijen doen het juist matig. Kies je voor de Beste Koop, dan kun je je op termijn vele tientallen euro's besparen.

De levensduur verschilt enorm
Uit onze test blijkt dat de beste oplaadbare batterijen na honderden keren laden en ontladen nog bijna als nieuw zijn. Er zijn echter ook batterijen die na honderd keer laden al bijna afgeschreven zijn. Kies de juiste oplaadbare batterijen en je kunt er vele jaren mee vooruit.

Nieuwe li-ion-batterij heeft voor- en nadelen
Sinds een tijdje zijn er ook lithium-ionbatterijen in AA- en AAA-formaat. Ze hebben soms een handige USB-C-aansluiting, maar zijn niet altijd de hoge aanschafprijs waard.

Bekijk de test

Openingsbeeld oplaadbare batterijen 1200x800

Hoe wij oplaadbare batterijen testen

Let op!

Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies

Instellingen aanpassen

 

  • Langetermijngebruik
    We meten hoeveel procent van de oorspronkelijke energieinhoud nog over is na 100 en 200 keer op- en ontladen.
  • Zelfontlading
    We meten hoeveel energie weglekt na 25 en 50 dagen. Een lage zelfontlading is vooral belangrijk als batterijen lang in een apparaat zitten of als je opgeladen reservebatterijen bewaart.
  • Energie-inhoud
    We laden de batterijen volledig op en meten hoeveel energie ze bij ontladen leveren. Daarmee vergelijken we niet alleen de capaciteit in mAh, maar ook de bruikbare energie (mWh). Dat is extra belangrijk bij de vergelijking van NiMH met li-ion, waarbij je door de afwijkende geleverde spanning het aantal mAh niet kunt vergelijken. Een hogere energie-inhoud betekent dat de batterij het gemiddeld langer volhoudt in een apparaat.
  • Geclaimde capaciteit behaald
    We meten of de capaciteit in mAh die de fabrikant aangeeft op de batterij en/of verpakking wordt gehaald.

     Lees meer over:
     Beste uit de Test en Beste Koop

Ook getest

Thuisbatterij dossier

Thuisbatterijen met stekker

Dossier afbeelding powerbank

Powerbanks

Noodradio

Noodradio's