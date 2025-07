Beter dan Google Maps

Met Google Maps ga je makkelijk van A naar B, maar sommige fietsnavigatie-apps navigeren net zo goed. Zelfs in de gratis versie. En elke app maakt een (veel) betere recreatieve fietstocht.

Fietsroutes

De meeste van de populairste fietsnavigatie-apps die we onderzochten werken met knooppunten. Je kunt zelf eenvoudig routes plannen en volgen zonder gedoe. Met veel fietscomputers kun je vlekkeloos een route plannen via een pc of de app. Een route onderweg aanpassen, is een ander verhaal. Dat is bij meerdere modellen ingewikkeld of zelfs onmogelijk zonder internet.

Batterijduur

De accuduur van fietscomputers met navigatie verschilt flink en is voor sommige modellen beslist een domper. Zo presteert één toestel zó matig dat er na 3 uur fietsen nog maar een kwart van de batterij over is. Dat is gewoon niet genoeg voor een ontspannen dagtocht. Eén apparaat heeft een opvallend lange accuduur. Ideaal als je graag lang op pad gaat zonder stress over een lege accu.