We hebben 14 keukenweegschalen getest die het meest worden verkocht en verkrijgbaar zijn in grote winkelketens of webshops.

Nauwkeurigheid is natuurlijk het belangrijkste onderdeel van deze test. We meten hoe nauwkeurig de keukenweegschalen afwegen. Dat doen we met geijkte gewichten van 1 tot 2000 gram. Daarbij beoordelen we op de hoeveelheid afwijkingen en op hoe constant de metingen zijn. Verder doen we metingen op een onstabiel oppervlak en een lichte helling.

We testen het gebruiksgemak. Daarbij testen we de afleesbaarheid van het scherm. We kijken ook of de knoppen makkelijk te bedienen zijn en of ze goed en snel reageren. En we kijken of je de weegschalen makkelijk kunt schoonmaken en hoe makkelijk je de batterijen kunt vervangen.

We beoordelen de constructie. Daarbij kijken we of de weegschaal stevig en stabiel op zijn pootjes staat. En of er geen onderdelen op zitten die makkelijk kapot gaan of beschadigen.

