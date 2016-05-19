Online kopen

Hoe weet je of een webshop betrouwbaar is? En of je er veilig online kunt shoppen? Wij geven je tips.
Evelien Mansens Expert online kopenBijgewerkt op:16 februari 2026
Bestel niet bij de eerste de beste webwinkel, maar controleer een aantal zaken voordat je een bestelling plaatst.
Webwinkels moeten zich aan een aantal algemene regels houden. Dit is vastgelegd in de wet voor 'koop op afstand'. De verkoper moet je informatie geven over het bestelproces, de kenmerken van het product of de dienst, garantie en andere zaken. Ook zijn er regels voor het bezorgen van een product. Als webwinkels de regels overtreden, kun je de koop ontbinden en een klacht indienen.
Wil je weten hoe lang het mag het duren voor je pakketje aankomt? En hoe hoog de verzendkosten mogen zijn? Lees onze tips.
Al jaren regent het klachten over de bezorging van pakketten. Wat gaat er zoal mis en nemen de problemen af? En wat kun je doen als het misgaat?
Er zijn veel verschillende manieren om online te betalen. Ze hebben ieder hun eigen risico's. Of juist een extra 'vangnet' voor als het misgaat:
Als je een webwinkel niet helemaal vertrouwt, betaal dan nooit vooraf via een overschrijving of iDEAL. Als het een nep-webwinkel is, krijg je je geld niet terug. Check of je achteraf kunt betalen of met creditcard of PayPal. Dat je op een bepaalde manier (bijvoorbeeld achteraf) kunt betalen, betekent niet per se dat een webwinkel betrouwbaar is.
Lees onze tips als je wilt weten hoe het werkt en check of er extra kosten aan verbonden zijn.
Ontevreden over je online aankoop? Retourneren is eigenlijk altijd een optie, mits je de regels voor het terugsturen van een online aankoop aanhoudt.
Let op dat webwinkels zich aan de regels houden voor het terugsturen van een product. Veel webwinkels betalen te laat of niet volledig terug. Ook brengen veel webwinkels retourkosten in rekening. Dat mag, maar de verkoper moet je wel vooraf daarover informeren, anders hoef je deze kosten niet te betalen.
Heb je problemen met een bestelling? Of met een terugbetaling? Dan wil je makkelijk contact kunnen opnemen met de webwinkel. Kijk voor je iets bestelt of er contactgegevens op de website staan. Check ook of er een webwinkel-keurmerk is en of de webwinkel is aangesloten bij een geschillencommissie.
Heb je een klacht over het bedrijf of een van de producten? Neem dan eerst contact op met het bedrijf. Bewaar alle correspondentie met het bedrijf zorgvuldig. Kom je er samen toch niet uit, ga dan naar de Geschillencommissie Thuiswinkel (als de webwinkel is aangesloten bij Thuiswinkel Waarborg).
Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.