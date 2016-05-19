Online kopen

Hoe weet je of een webwinkel betrouwbaar is?

Bestel niet bij de eerste de beste webwinkel, maar controleer een aantal zaken voordat je een bestelling plaatst.

Check altijd reviews van andere kopers

Hoe hebben zij de webwinkel en het product ervaren? Maar pas op voor nepreviews, want die zijn vaak lastig van echt te onderscheiden.

Hoe hebben zij de webwinkel en het product ervaren? Maar pas op voor nepreviews, want die zijn vaak lastig van echt te onderscheiden. Kijk of een webwinkel aangesloten is bij een keurmerk

In Nederland zijn 5 keurmerken voor webwinkels. Thuiswinkel Waarborg is de bekendste. Een webwinkelkeurmerk geeft geen 100% garantie, maar wel meer zekerheid over de werkwijze van de webwinkel. Het risico dat je bij een nepwebshop bestelt, is kleiner. En de kans dat de webwinkel zich aan wettelijke regels houdt, juist groter.

In Nederland zijn 5 keurmerken voor webwinkels. Thuiswinkel Waarborg is de bekendste. Een webwinkelkeurmerk geeft geen 100% garantie, maar wel meer zekerheid over de werkwijze van de webwinkel. Het risico dat je bij een nepwebshop bestelt, is kleiner. En de kans dat de webwinkel zich aan wettelijke regels houdt, juist groter. Wees extra voorzichtig bij buitenlandse webwinkels

Buitenlandse webwinkels als Temu en AliExpress zijn erg populair. Gek is dat niet want de prijzen zijn erg laag en het assortiment is enorm. Maar er kleven ook nadelen en risico’s aan. Bekijk onze tips.

Buitenlandse webwinkels als Temu en AliExpress zijn erg populair. Gek is dat niet want de prijzen zijn erg laag en het assortiment is enorm. Maar er kleven ook nadelen en risico’s aan. Bekijk onze tips. Let extra op bij verkoop via andere verkopers

Steeds meer webwinkels werken ook als platform. Ze bieden niet alleen zelf producten aan, maar ook die van andere verkopers. Bijvoorbeeld Bol en Amazon. Hoe werkt het en waar moet je op letten?

Steeds meer webwinkels werken ook als platform. Ze bieden niet alleen zelf producten aan, maar ook die van andere verkopers. Bijvoorbeeld Bol en Amazon. Hoe werkt het en waar moet je op letten? Probeer dropshippers te vermijden

Dropshippers sturen producten direct van de fabrikant uit het buitenland naar jou als klant. Dit leidt vaak tot lange levertijden en problemen met terugsturen. Wat is dropshipping en hoe herken je het?

Dropshippers sturen producten direct van de fabrikant uit het buitenland naar jou als klant. Dit leidt vaak tot lange levertijden en problemen met terugsturen. Wat is dropshipping en hoe herken je het? Herken nepshops

Er zijn ook nog criminele webshops die de bestelde producten nooit leveren. Met onze tips herken je de nepshop tussen de webshops.

Bezorging van je bestelling

Webwinkels moeten zich aan een aantal algemene regels houden. Dit is vastgelegd in de wet voor 'koop op afstand'. De verkoper moet je informatie geven over het bestelproces, de kenmerken van het product of de dienst, garantie en andere zaken. Ook zijn er regels voor het bezorgen van een product. Als webwinkels de regels overtreden, kun je de koop ontbinden en een klacht indienen.

Levertijden en verzendkosten

Wil je weten hoe lang het mag het duren voor je pakketje aankomt? En hoe hoog de verzendkosten mogen zijn? Lees onze tips.

Problemen met pakketbezorging

Al jaren regent het klachten over de bezorging van pakketten. Wat gaat er zoal mis en nemen de problemen af? En wat kun je doen als het misgaat?

Veilig online betalen

Er zijn veel verschillende manieren om online te betalen. Ze hebben ieder hun eigen risico's. Of juist een extra 'vangnet' voor als het misgaat:

Met iDEAL betaal je via de beveiligde omgeving van je bank, maar kun je meestal niet achteraf betalen.

Als je met Paypal of een creditcard betaalt heb je aankoopbescherming. Je krijgt bijvoorbeeld je geld terug als je de aankoop niet ontvangt.

Als je voor Klarna, Riverty of een andere manier van achteraf betalen kiest, betaal je pas als je de bestelling ontvangen hebt.

Let op

Als je een webwinkel niet helemaal vertrouwt, betaal dan nooit vooraf via een overschrijving of iDEAL. Als het een nep-webwinkel is, krijg je je geld niet terug. Check of je achteraf kunt betalen of met creditcard of PayPal. Dat je op een bepaalde manier (bijvoorbeeld achteraf) kunt betalen, betekent niet per se dat een webwinkel betrouwbaar is.

Lees onze tips als je wilt weten hoe het werkt en check of er extra kosten aan verbonden zijn.

Online aankopen terugsturen

Ontevreden over je online aankoop? Retourneren is eigenlijk altijd een optie, mits je de regels voor het terugsturen van een online aankoop aanhoudt.

Let op dat webwinkels zich aan de regels houden voor het terugsturen van een product. Veel webwinkels betalen te laat of niet volledig terug. Ook brengen veel webwinkels retourkosten in rekening. Dat mag, maar de verkoper moet je wel vooraf daarover informeren, anders hoef je deze kosten niet te betalen.

Klantenservice

Heb je problemen met een bestelling? Of met een terugbetaling? Dan wil je makkelijk contact kunnen opnemen met de webwinkel. Kijk voor je iets bestelt of er contactgegevens op de website staan. Check ook of er een webwinkel-keurmerk is en of de webwinkel is aangesloten bij een geschillencommissie.

Heb je een klacht over het bedrijf of een van de producten? Neem dan eerst contact op met het bedrijf. Bewaar alle correspondentie met het bedrijf zorgvuldig. Kom je er samen toch niet uit, ga dan naar de Geschillencommissie Thuiswinkel (als de webwinkel is aangesloten bij Thuiswinkel Waarborg).