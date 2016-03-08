Externe verkoop via bol.com

Zo werkt een verkoper via Bol

Bij Bol loopt meer dan de helft van de verkopen via een externe verkoper. Een kleiner deel komt dus nog van de winkel zelf. Je herkent een externe verkoper doordat er bij het product staat ‘verkoop door’. De betaling gaat via Bol, maar de bestelling ontvang je rechtstreeks van de externe verkoper.

De externe verkoper is verantwoordelijk voor klantenservice, garantie en teruggestuurde artikelen. Als er iets is, neem je rechtstreeks contact op met de externe verkoper. Je kunt ook de klantenservice van Bol benaderen. Die neemt dan namens de koper contact op met de verkoper.

Wel of geen verzendkosten

Koop je een product van Bol, dan is de verzending vanaf €25 gratis. Daaronder betaal je €2,99. Bij een externe verkoper die via Bol verkoopt, zijn de bezorgkosten in de verkoopprijs opgenomen.

Sommige externe verkopers hebben voor ‘logistiek via bol’ gekozen. Deze verkopers herken je aan de vermelding ‘verpakt en verzonden door bol’. Bol regelt dan alles voor de externe verkoper. Ook teruggestuurde artikelen, garantie en klantenservice. Je betaalt dan €2,99 bezorgkosten voor bestellingen onder de €25, net als bij gewone Bol bestellingen.

Terugsturen

Heb je spijt van je aankoop, dan mag je het product terugsturen.

Je stuurt het product terug naar de externe verkoper, dus niet naar Bol.

Je moet binnen 30 dagen (na ontvangst) doorgeven dat je van de koop afziet. Daarna heb je nog 14 dagen de tijd om het artikel terug te sturen. Bol hanteert deze termijn ook voor eigen producten. Sommige externe verkopers vermelden in hun aanvullende voorwaarden nog de wettelijke (minder lange) termijn van 14 dagen. Bol gaat deze verkopers vragen om de voorwaarden aan te passen.

Terugsturen is altijd gratis. Behalve als er een ophaalafspraak gemaakt moet worden, zoals voor bankstellen en koelkasten.

Wat als een verkoper het teruggestuurde pakje weigert? Of als je garantie hebt, maar de verkoper is failliet? Wettelijk gezien is Bol niet verplicht de klant tegemoet te komen. Bol bemiddelt wel en helpt mee om een oplossing te vinden.

Servicenormen

In principe mag iedereen verkopen via Bol. Maar Bol hanteert wel servicenormen, zoals:

Externe verkopers moeten 93% van de bestellingen binnen de beloofde termijn leveren.

Ze moeten een klantenbeoordeling scoren van gemiddeld hoger dan een 8.

En telefonisch bereikbaar zijn tijdens kantooruren, voor minimaal 90% van de belpogingen.

Externe verkopers kunnen strafpunten krijgen als ze bepaalde servicenormen niet nakomen. Uiteindelijk kan dat leiden tot het verbreken van de samenwerking.

Shoppen loont

Externe verkopers bepalen zelf de prijs van hun producten. Ruim 1,5 miljoen artikelen worden door zowel Bol als externe verkopers aangeboden. De externe verkoper kan goedkoper zijn.

Ook loont het om op de site van de verkoper zelf te kijken. We komen producten tegen die daar goedkoper worden aangeboden dan op Bol.

Tweedehands producten

Je kunt bij Bol ook tweedehands boeken, cd’s, dvd’s en games kopen. Je betaalt geen bezorgkosten, de verkopers moeten die in de vraagprijs opnemen. Je betaalt wel per artikel €1,99 ‘servicebijdrage’ aan Bol.

Niet altijd duidelijk bij wie je koopt

Het was niet altijd duidelijk of een product van een externe verkoper kwam. In 2020 zei de Autoriteit Consument en Markt (ACM) daar wat van. Hierna gaf Bol beter aan bij wie het product vandaan kwam.

Helaas is het toch nog niet voor iedereen duidelijk genoeg. We vroegen begin 2022 aan ons panel of het voor hen duidelijk is bij wie ze kopen. 3572 panelleden dachten tussen november en januari iets bij de webshop van Bol te kopen. Toch kreeg de helft onverwachts het pakketje van een externe verkoper. Wil je zeker weten of je wat bij Bol of een externe verkoper koopt? Zoek dan goed naar de tekst ‘verkoop door’.

Om duidelijker te maken bij wie je koopt, stuurden we 6 platforms een brief. Lees hierover meer op aankoop bij online platform.

Checklist voor als je bij Bol shopt