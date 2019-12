Externe verkoop via bol.com

Zo werkt een verkoper via bol.com

Externe verkopers op bol.com herken je doordat er bij het product staat ‘verkoop door:’. De betaling gaat via bol.com, maar de bestelling ontvang je rechtstreeks van de externe verkoper. De externe verkoper is verantwoordelijk voor klantenservice, garantie en teruggestuurde artikelen. Als er iets is, neem je rechtstreeks contact op met de externe verkoper. Je kunt ook de klantenservice van bol.com benaderen, die neemt dan namens de koper contact op met de verkoper.

Wel of geen verzendkosten

Koop je een product van bol.com, dan is de verzending vanaf €20 gratis, daaronder betaal je €2,99. Bij een externe verkoper die via bol.com verkoopt, zijn de bezorgkosten in de verkoopprijs opgenomen.

Sommige externe verkopers hebben voor ‘logistiek via bol.com’ gekozen. Deze verkopers herken je aan de vermelding ‘verpakt en verzonden door bol.com’. Bol.com regelt dan alles voor de externe verkoper, ook teruggestuurde artikelen, garantie en klantenservice. Je betaalt dan €2,99 bezorgkosten voor bestellingen onder de €20, net als bij gewone bol.com bestellingen.

Terugsturen

Heb je spijt van je aankoop, dan mag je het product terugsturen.

Je stuurt het product terug naar de externe verkoper, dus niet naar bol.com.

Dit moet binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Die termijn is vaak korter dan de 30 dagen die bol.com voor eigen producten hanteert. Je hebt namelijk te maken met de retourvoorwaarden van de externe verkoper.

Terugsturen is altijd gratis, behalve als er een ophaalafspraak gemaakt moet worden (zoals voor bankstellen en koelkasten).

Wat als een verkoper het teruggestuurde pakje weigert? Of als je garantie hebt, maar de verkoper is failliet? Wettelijk gezien is bol.com niet verplicht de klant tegemoet te komen. Bol.com bemiddelt wel en helpt mee om een oplossing te vinden. Als de verkoper failliet is, zal bol.com bij openstaande orders terugbetalen.

Welke webwinkels betalen terug? Stuur je je aankoop binnen 14 dagen terug, dan krijg je je geld terug van de webwinkel. Maar uit onderzoek blijkt dat veel webwinkels zich daar niet aan houden. Bekijk de uitkomsten van het onderzoek. Lees meer

Servicenormen

In principe mag iedereen verkopen via bol.com, maar bol.com hanteert wel servicenormen, zoals:

Externe verkopers moeten 98% van de bestellingen binnen de beloofde termijn leveren.

Ze moeten een klantenbeoordeling scoren van gemiddeld hoger dan een 8.

Als verkopers een te laag cijfer hebben, spreekt bol.com ze er op aan. Als ze hun prestaties niet snel verbeteren, verbreekt bol.com de samenwerking.

Shoppen loont

Externe verkopers bepalen zelf de prijs van hun producten. Ruim 1,5 miljoen artikelen worden door zowel bol.com als externe verkopers aangeboden. De externe verkoper kan goedkoper zijn. Ook loont het om op de site van de verkoper zelf te kijken. Die biedt veel producten daar goedkoper aan dan op bol.com. Zo vroeg Thystoys via bol.com voor het Lego City Politiebureau €84,95 en op de eigen site €74,94 (inclusief verzendkosten), bijna €10 goedkoper dus.

Tweedehands producten

Je kunt bij bol.com ook tweedehands boeken, cd’s, dvd’s en games kopen. Je betaalt geen bezorgkosten, de verkopers moeten die in de vraagprijs opnemen. Je betaalt wel per artikel €1,99 ‘servicebijdrage’ aan bol.com.

Je mag het artikel binnen de retourtermijn van 14 dagen terugsturen. Dit is bij verkoop tussen consumenten wettelijk niet verplicht. De kosten voor het terugsturen van tweedehands artikelen betaal je wel zelf. Mocht er iets misgaan met de levering, dan zorgt bol.com voor een compensatie. Bijvoorbeeld als een pakket zoekraakt, ontvang je je geld terug.

Checklist voor je bij bol.com shopt

Is bol.com de verkoper of een andere webwinkel?

Hoe beoordelen klanten de externe verkoper? Het gemiddelde cijfer staat weergegeven in een blauwe vlag. Verkopers die goed presteren, hebben een gouden label.

Let op het aantal beoordelingen.

Biedt de externe verkoper het product op de eigen site goedkoper aan?

Binnen welke termijn kun je het product retourneren?

