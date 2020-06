Prijspeiling Amazon.nl en Bol.com

Het assortiment is niet even groot

Het assortiment van Amazon.nl is nog niet zo uitgebreid als dat van Bol.com of het Duitse zusje Amazon.de. Dit zal toenemen naarmate meer webwinkels via het platform gaan verkopen. Bij Amazon.nl is navigeren door het aanbod nog een hele uitdaging. De zoekfunctie werkt nog niet vlekkeloos en nog niet alles is vertaald.