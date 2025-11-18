Een creditcard is misschien wel het bekendste voorbeeld van een betaalmiddel met extra bescherming. Je kunt je geld terugkrijgen als er iets misgaat met je online aankoop. Bijvoorbeeld als je je bestelling nooit krijgt. Dit wordt vaak kopersbescherming, aankoopbescherming of geld-terug-garantie genoemd.

Deze bescherming geldt niet alleen voor aankopen met je creditcard, maar ook met Klarna, PayPal of een nieuwe debitcard. Ook platforms zoals Vinted, Amazon Marketplace en Marktplaats bieden kopersbescherming aan. Net als webwinkels die zijn aangesloten bij Trusted Shops.

De voorwaarden verschillen per aanbieder. Soms moet je het probleem al binnen 2 dagen melden. Ook is niet elk product gedekt. Welke producten zijn uitgesloten, verschilt per aanbieder.

Online betaalmiddelen met extra bescherming

Bekijk hieronder de belangrijkste kenmerken, voorwaarden en uitzonderingen van de meest gebruikte online betaalmiddelen met kopersbescherming.

Online platforms met extra bescherming

Bekijk hieronder belangrijkste kenmerken, voorwaarden en uitzonderingen van de meest gebruikte platforms met kopersbescherming.

Webwinkels met extra bescherming

Webwinkels die zijn aangesloten bij Trusted Shops bieden ook kopersbescherming.

Kenmerken

Koop je iets bij een webwinkel die is aangesloten bij 'Trusted Shops'? Dan ben je automatisch beschermd voor producten tot €100. Voor een dekking tot €20.000 per bestelling moet je de Plus-variant van deze bescherming nemen. Je krijgt geld terug bij:

Niet-levering van een product

Wanprestatie

Geld niet terug na retourzending

Een webshop die faiiliet is gegaan na je bestelling

Voorwaarden

De aankoop moet gedaan zijn in een online shop met het Trusted Shops-keurmerk.

De kopersbescherming moet voor de betreffende bestelling zijn geactiveerd (automatisch of via registratie).

Je moet binnen de beschermingsperiode een claim indienen. Meestal 30 dagen na de besteldatum of langer met het betaalde lidmaatschap.

Je moet de relevante bestel- en betalingsgegevens aanleveren om de claim te kunnen verwerken.

Kosten

Bij ‘Trusted Shops’ is de kopersbescherming voor producten tot €100 gratis. Voor een dekking tot €20.000 per bestelling moet je de Plus-variant van deze bescherming nemen. Dat kost €12 per jaar. Je krijgt deze service aangeboden bij het afrekenen in een van de webwinkels.

Ervaringen van ons panel

We vroegen ons panel naar hun ervaringen met kopersbescherming. Van de panelleden die weleens iets kochten via een online betaalmiddel, marktplaats of webwinkel met kopersbescherming, deed bijna 20% daadwerkelijk een beroep op die bescherming. In de meeste gevallen ging het om een pakketje dat niet werd bezorgd.

Bijna 80% van hen kreeg het geld terug. 6% kreeg een deel van het aankoopbedrag terug. Bij 1 op de 10 werd het verzoek afgewezen. Dit gebeurde vaker bij Marktplaats en Klarna. De redenen liepen uiteen. Sommige panelleden voldeden niet aan de voorwaarden. Anderen voelden zich niet gehoord of merkten tegenwerking van de verkoper.

Ruim 10% van het panel vond het moeilijk om het geld terug te krijgen. Bij Marktplaats en Klarna noemde een kwart van de deelnemers het traject niet eenvoudig. Vaak vonden ze dat ze (te) veel bewijs moesten aanleveren.

Tips voor het gebruiken van kopersbescherming