Bekende keurmerken

In Nederland zijn 5 keurmerken voor webwinkels. In 2022 deden we een onderzoek onder 8000 panelleden. Thuiswinkel Waarborg blijkt met stip het bekendst: 96% van ons panel herkent het logo. Webshop Keurmerk volgt met 59%. De andere 3 zijn minder bekend: Webwinkelkeur 40%, Trusted Shops 19% en Qshops Keurmerk 4%.

Vertrouwen

Ons panel heeft het meeste vertrouwen in Thuiswinkel Waarborg: 49% van het panel heeft daarin veel vertrouwen. Webshop Keurmerk volgt met 30%, TrustedShops met 21% en WebwinkelKeur met 20%. Qshops is hekkensluiter met 7%.

De 5 keurmerken voor webwinkels

De voordelen van een keurmerk

Als je koopt bij een webwinkel met een keurmerk heb je een aantal voordelen, zoals:

Website voldoet aan de wet

De 5 keurmerken controleren bij aanmelding of de website van de webwinkel aan de wettelijke eisen voor online kopen voldoet. Op de website moet bepaalde informatie staan, zoals contactmogelijkheden, recht op retour en wat je kunt doen bij klachten.

Tweezijdige algemene voorwaarden

Het voordeel van tweezijdige algemene voorwaarden is dat ze rekening houden met zowel de belangen van de webwinkel als de consument. Vaak staan er extra rechten in voor consumenten. Bijvoorbeeld een garantiebepaling en een laagdrempelige manier om geschillen af te handelen.

Klachtenbemiddeling

Kom je er met de webwinkel niet uit, dan kun je de klacht aankaarten bij de keurmerkinstantie. Die kan vervolgens bemiddelen.

Geschillen

Wordt het probleem niet opgelost, dan kun je bij webwinkels met Thuiswinkel Waarborg ook naar een onafhankelijke geschillencommissie stappen. Die is aangesloten bij de Stichting Geschillen commissie (SGC). Bij webwinkels met Webshop Keurmerk kon je naar De Geschillencommissie Webshop, maar die is per 14 oktober 2025 gestopt.

WebwinkelKeur werkt met DigiDispuut. Trusted Shops en Qshops verwijzen alleen naar de online geschillenbeslechting van de Europese Commissie (ODR). Dat is verplicht, maar daar heb je als consument niet veel aan.

De nadelen van een keurmerk

Webwinkelkeurmerken zijn niet zaligmakend en er kleven ook risico’s aan:

De keurmerkinstanties bepalen zelf welke eisen zij stellen aan de webwinkels.

Webwinkels worden door de keurmerkinstanties zelf gekeurd en meestal niet door een onafhankelijke partij. Behalve in het geval van Thuiswinkel Waarborg.

Het is vooral een theoretische check. Het is nog maar de vraag of webwinkels zich ook echt volgens de regels gaan gedragen.

Webwinkels gebruiken keurmerken ook als marketingtool. Het logo zorgt voor meer klanten. Hebben ze ook echt de intentie om zich aan de voorwaarden te houden?

De meeste keurmerkinstanties controleren niet regelmatig of webwinkels nog steeds aan alle eisen voldoen. Thuiswinkel controleert dit het grondigst, ieder jaar en op dezelfde punten als tijdens de eerste keuring. Bij de andere keurmerken is de controle vrijblijvend.

Ook doen de meeste keurmerkinstanties zelf geen praktijkchecks of webwinkels zich ook echt aan de regels houden. Ze zijn hiervoor dus afhankelijk van klachten en reviews van consumenten. Dus dan is voor sommigen het kwaad al geschied. Alleen Webshop Keurmerk geeft aan dat zij mystery shoppers inzetten.

Keurmerkinstanties zeggen dat ze optreden als webwinkels zich niet aan de regels houden. Of dat gebeurt, is afwachten. Want minder leden betekent ook minder geld in het laatje.

Er wordt misbruik gemaakt van keurmerklogo’s. Je moet dus zelf checken of de webwinkel ook echt het keurmerk heeft.

Meer zekerheid

Ook al biedt een webwinkelkeurmerk geen 100% garantie, het geeft je wel meer zekerheid over de werkwijze van de webwinkel. Het risico dat je bij een nepwebshop bestelt, wordt kleiner. En de kans dat de webwinkel zich aan wettelijke regels houdt, juist groter. Klachtenbemiddeling en (in sommige gevallen) een onafhankelijke geschillencommissie zijn een belangrijk voordeel van webwinkels met een keurmerk.

Online marktplaatsen

Online marktplaatsen, zoals bol.com, Amazon, Blokker, fonQ en Zalando verkopen niet alleen hun eigen producten, maar ook die van andere aanbieders. Deze platforms hebben zelf het keurmerk Thuiswinkel Waarborg. Maar dat betekent niet dat de externe verkopers ook dat keurmerk hebben, 59% van ons panel verwacht dat wel.

Externe verkopers zijn verantwoordelijk

Ook gaan veel consumenten ervan uit dat het platform sowieso verantwoordelijk is voor de koop, maar dat is niet het geval. Online marktplaatsen geven ook niet op hun website aan of de externe verkopers zelf een keurmerk hebben. Dus externe verkopers kunnen gratis meeliften op het keurmerk van bijvoorbeeld Bol.com. Dat is niet zoals het hoort.

Tips voor veilig shoppen

Bestel nooit blindelings bij een webwinkel. Hier kun je op letten voordat je een bestelling plaatst: