Evelien Mansens Expert online kopenBijgewerkt op:13 februari 2026
In Nederland zijn 5 keurmerken voor webwinkels. In 2022 deden we een onderzoek onder 8000 panelleden. Thuiswinkel Waarborg blijkt met stip het bekendst: 96% van ons panel herkent het logo. Webshop Keurmerk volgt met 59%. De andere 3 zijn minder bekend: Webwinkelkeur 40%, Trusted Shops 19% en Qshops Keurmerk 4%.
Ons panel heeft het meeste vertrouwen in Thuiswinkel Waarborg: 49% van het panel heeft daarin veel vertrouwen. Webshop Keurmerk volgt met 30%, TrustedShops met 21% en WebwinkelKeur met 20%. Qshops is hekkensluiter met 7%.
Als je koopt bij een webwinkel met een keurmerk heb je een aantal voordelen, zoals:
De 5 keurmerken controleren bij aanmelding of de website van de webwinkel aan de wettelijke eisen voor online kopen voldoet. Op de website moet bepaalde informatie staan, zoals contactmogelijkheden, recht op retour en wat je kunt doen bij klachten.
Het voordeel van tweezijdige algemene voorwaarden is dat ze rekening houden met zowel de belangen van de webwinkel als de consument. Vaak staan er extra rechten in voor consumenten. Bijvoorbeeld een garantiebepaling en een laagdrempelige manier om geschillen af te handelen.
Kom je er met de webwinkel niet uit, dan kun je de klacht aankaarten bij de keurmerkinstantie. Die kan vervolgens bemiddelen.
Wordt het probleem niet opgelost, dan kun je bij webwinkels met Thuiswinkel Waarborg ook naar een onafhankelijke geschillencommissie stappen. Die is aangesloten bij de Stichting Geschillen commissie (SGC). Bij webwinkels met Webshop Keurmerk kon je naar De Geschillencommissie Webshop, maar die is per 14 oktober 2025 gestopt.
WebwinkelKeur werkt met DigiDispuut. Trusted Shops en Qshops verwijzen alleen naar de online geschillenbeslechting van de Europese Commissie (ODR). Dat is verplicht, maar daar heb je als consument niet veel aan.
Webwinkelkeurmerken zijn niet zaligmakend en er kleven ook risico’s aan:
Ook al biedt een webwinkelkeurmerk geen 100% garantie, het geeft je wel meer zekerheid over de werkwijze van de webwinkel. Het risico dat je bij een nepwebshop bestelt, wordt kleiner. En de kans dat de webwinkel zich aan wettelijke regels houdt, juist groter. Klachtenbemiddeling en (in sommige gevallen) een onafhankelijke geschillencommissie zijn een belangrijk voordeel van webwinkels met een keurmerk.
Online marktplaatsen, zoals bol.com, Amazon, Blokker, fonQ en Zalando verkopen niet alleen hun eigen producten, maar ook die van andere aanbieders. Deze platforms hebben zelf het keurmerk Thuiswinkel Waarborg. Maar dat betekent niet dat de externe verkopers ook dat keurmerk hebben, 59% van ons panel verwacht dat wel.
Ook gaan veel consumenten ervan uit dat het platform sowieso verantwoordelijk is voor de koop, maar dat is niet het geval. Online marktplaatsen geven ook niet op hun website aan of de externe verkopers zelf een keurmerk hebben. Dus externe verkopers kunnen gratis meeliften op het keurmerk van bijvoorbeeld Bol.com. Dat is niet zoals het hoort.
Bestel nooit blindelings bij een webwinkel. Hier kun je op letten voordat je een bestelling plaatst:
Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.