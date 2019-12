Webwinkels met het keurmerk Thuiswinkel Waarborg en Webshop Keurmerk staan garant voor een bepaalde service. De leden van deze keurmerken hanteren tweezijdige algemene voorwaarden die met ons zijn afgesproken. En je kunt naar een onafhankelijke geschillencommissie stappen als je een geschil hebt met een aangesloten webwinkel. Dat geldt ook voor webwinkel Beslist.nl hoewel dat geen keurmerk is.

Wat zijn de voordelen van een keurmerk?

Als je bij een webwinkel shopt met het Thuiswinkel Waarborg en Webshop Keurmerk heb je een aantal voordelen, zoals:

Duidelijkheid over kosten

Je krijgt voordat je iets bestelt informatie over alle eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- of poliskosten.

Achteraf betalen

Je krijgt bij aankoop van een product de mogelijkheid om minimaal 50% van het aankoopbedrag achteraf of bij aflevering te betalen.

Bedenktijd

Je krijgt een bedenktijd van minimaal 14 dagen. Als je binnen die tijd van je koop afziet, krijg je alle kosten binnen uiterlijk 30 dagen teruggestort. De kosten van een retourzending mogen wel in rekening gebracht worden.

Garantie via de webwinkel

De webwinkel mag niet doorverwijzen naar een leverancier of fabrikant bij herstel of vervanging van een product. De webwinkel moet problemen rondom garantie dus zelf oplossen.

Klachtenbemiddeling

Heb je een klacht en kom je er met de webwinkelier niet uit, dan bemiddelen Thuiswinkel Waarborg en Webshop Keurmerk. Als deze klachtenbemiddeling niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je het geschil voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Privacy

Een webwinkel moet je vertellen wat er gebeurt met jouw persoonlijke gegevens. Hoe worden ze verzameld en waarvoor worden ze gebruikt? Je moet ook de mogelijkheid krijgen om bezwaar te maken tegen het verstrekken van je gegevens aan derden. Je e-mailadres mag alleen gebruikt worden voor commerciële mails wanneer je daar vooraf expliciet mee hebt ingestemd.

Check lidmaatschap keurmerk

Check of de webwinkel ook echt actief lid is van 1 van de keurmerken. Sommige webwinkels zetten het logo op hun website maar zijn niet echt lid. Je kunt op de website van het keurmerk zien of een webshop is aangesloten:



Andere webwinkelkeurmerken

Naast Thuiswinkel Waarborg en Webshop Keurmerk zijn er meer webwinkelkeurmerken:

Deze keurmerken zijn op dit moment niet aangesloten bij de De Geschillencommissie. Ook gebruiken zij geen algemene voorwaarden die zijn afgesproken met de Consumentenbond. Thuiswinkel Keurmerk en Webwinkelkeur zijn gemakkelijk te verwarren met Thuiswinkel Waarborg en Webshop Keurmerk.

Keurmerken soms lege huls

Het is niet vreemd dat er zo veel keurmerken zijn, want iedereen kan een keurmerk beginnen. Er is hier ook geen controle op. Vertrouw daarom niet blind op een keurmerk en gebruik deze checklist om te beoordelen of een webwinkel betrouwbaar is.

Geschil

Het moment dat je echt iets aan een keurmerk kunt hebben, is als er iets misgaat. Alle keurmerken zeggen te bemiddelen bij een conflict tussen webwinkel en consument. Maar alleen Thuiswinkel Waarborg en Webshop Keurmerk zijn aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie.

Webwinkel Beslist.nl geen keurmerk, wel tweezijdige voorwaarden

Webwinkel Beslist.nl is geen keurmerk maar hanteert wel de tweezijdige voorwaarden. Beslist.nl is sinds 1 juli 2017 aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie. Dat betekent dat je een klacht kunt indienen bij de Geschillencommissie Webwinkels Beslist.nl, als je op of na 1 juli 2017 een artikel hebt gekocht op de website Beslist.nl.

Heeft een webwinkel geen keurmerk?

Heeft een webwinkel geen keurmerk, probeer dan op een andere manier te controleren of de webshop betrouwbaar is. Zoek bijvoorbeeld naar ervaringen van andere consumenten met de betreffende webwinkel. Kijk ook of je contactgegevens kunt vinden.

